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Китай приостановил въезд из России по визам и видам на жительство

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Китай временно закрыл границы для граждан России в связи с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба китайского посольства в Москве.

«В связи с эпидемической ситуацией объявляем о временном приостановлении въезда в Китай лиц, имеющих действующие китайские визы и ВНЖ (виды на жительство. — прим. ред.), предполагающие работу, решение личных вопросов и воссоединение семьи», — говорится в сообщении диппредставительства. Китайские посольства и консульства в России также временно приостанавливают выдачу «заявления о состоянии здоровья» вышеупомянутым лицам.

Исключения составляют лица, имеющие дипломатические, служебные визы, визы вежливости и визы категории С. Кроме того, въезд по визам, оформленным после 3 ноября, разрешен, добавили в посольстве. Срок действия запрета на въезд в диппредставительстве не уточнили.

Ранее Китай закрыл въезд гражданам Великобритании, Бельгии и Филиппин.

По данным оперштаба, в России на 5 ноября уже второй день фиксируется более 19 000 новых случаев коронавируса (19 404). За сутки зафиксировано 292 летальных исхода, за весь период пандемии умерли 29 509 человек. Выздоровели за сутки 12 238 пациентов, всего — 1 279 169. В топ-3 по общему числу заболевших входят: Москва (450 436), Московская область (89 646) и Санкт-Петербург (66 263).

Ранее по теме: МИД РФ призвал отложить поездки за границу из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных