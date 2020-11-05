Китай приостановил въезд из России по визам и видам на жительство

По данным оперштаба, в России на 5 ноября уже второй день фиксируется более 19 000 новых случаев коронавируса (19 404). За сутки зафиксировано 292 летальных исхода, за весь период пандемии умерли 29 509 человек. Выздоровели за сутки 12 238 пациентов, всего — 1 279 169. В топ-3 по общему числу заболевших входят: Москва (450 436), Московская область (89 646) и Санкт-Петербург (66 263).