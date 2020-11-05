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МИД РФ призвал отложить поездки за границу из-за коронавируса

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МИД РФ призывает граждан отложить необязательные поездки в другие страны в связи с обострением эпидемиологической ситуации в мире, заявила в ходе брифинга официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«В связи с крайне неблагоприятным санитарно-эпидемиологическим фоном в мире мы вновь обращаемся к нашим гражданам по возможности отложить свои необязательные поездки за рубеж, отнести их на более позднее время, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется», — сказала она.

Захарова отметила, что сейчас эпицентр вируса переместился в страны Европы. Там наблюдается рост заболеваемости, ряд государств ранее объявили о введении повторного общенационального карантина. Так, например, сделали Ирландия, Чехия, Словения, Германия, Франция, Бельгия и Греция.

Представитель МИД также подчеркнула, что «пережитые многими россиянами в ходе первой волны пандемии риски», в том числе невозможность вернуться в страну из-за рубежа и карантины, «актуальны и сегодня, возможно, не меньше, чем прошедшей весной». 

Ранее, 3 ноября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что пандемия коронавируса в мире находится на критическом этапе. По данным университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились более 48 млн человек, из которых 685 295 — за сутки. Число жителей планеты, умерших в результате заражения, превысило 1,2 млн.

Ранее по теме: В ВОЗ заявили о наступлении критического этапа пандемии в мире

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных