МИД РФ призвал отложить поездки за границу из-за коронавируса
МИД РФ призывает граждан отложить необязательные поездки в другие страны в связи с обострением эпидемиологической ситуации в мире, заявила в ходе брифинга официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«В связи с крайне неблагоприятным санитарно-эпидемиологическим фоном в мире мы вновь обращаемся к нашим гражданам по возможности отложить свои необязательные поездки за рубеж, отнести их на более позднее время, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется», — сказала она.
Захарова отметила, что сейчас эпицентр вируса переместился в страны Европы. Там наблюдается рост заболеваемости, ряд государств ранее объявили о введении повторного общенационального карантина. Так, например, сделали Ирландия, Чехия, Словения, Германия, Франция, Бельгия и Греция.
Представитель МИД также подчеркнула, что «пережитые многими россиянами в ходе первой волны пандемии риски», в том числе невозможность вернуться в страну из-за рубежа и карантины, «актуальны и сегодня, возможно, не меньше, чем прошедшей весной».
Ранее, 3 ноября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что пандемия коронавируса в мире находится на критическом этапе. По данным университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились более 48 млн человек, из которых 685 295 — за сутки. Число жителей планеты, умерших в результате заражения, превысило 1,2 млн.