МИД РФ призвал отложить поездки за границу из-за коронавируса

«В связи с крайне неблагоприятным санитарно-эпидемиологическим фоном в мире мы вновь обращаемся к нашим гражданам по возможности отложить свои необязательные поездки за рубеж, отнести их на более позднее время, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется», — сказала она.