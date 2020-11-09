Мишустин предложил Госдуме кандидатуры новых министров
Премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму на рассмотрение кандидатуры в кабинет министров. Об этом он заявил на оперативном совещании с вице-премьерами. Прежние руководители министерств ушли в отставку по указы президента России Владимира Путина.
Мишустин предложил назначить:
Министра энергетики Александра Новака вице-премьером;
Главу «РусГидро» Николая Шульгинова новым министром энергетики;
Первого замглавы Минстроя Ирека Файзуллина — новым министром строительства и ЖКХ вместо Владимира Якушева;
Гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева — новым министром транспорта вместо Евгения Дитриха;
Министра Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова — новым министром природных ресурсов и экологии вместо Дмитрия Кобылкина;
Министром Дальнего Востока и Арктики — главу Фонда развития Дальнего Востока («дочка» госкорпорации ВЭБ.РФ ) Алексея Чекункова вместо Александра Козлова.
Новые министры будут назначены по новой процедуре. 6 ноября Владимир Путин подписал закон об изменении порядка формирования правительства. Согласно ему, одобрять кандидатуры премьера, его заместителей и министров будет Госдума, а назначать — президент.