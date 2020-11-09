Мишустин предложил Госдуме кандидатуры новых министров

Премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму на рассмотрение кандидатуры в кабинет министров. Об этом он заявил на оперативном совещании с вице-премьерами. Прежние руководители министерств ушли в отставку по указы президента России Владимира Путина.