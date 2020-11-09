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Мишустин предложил Госдуме кандидатуры новых министров

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Премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму на рассмотрение кандидатуры в кабинет министров. Об этом он заявил на оперативном совещании с вице-премьерами. Прежние руководители министерств ушли в отставку по указы президента России Владимира Путина.

Мишустин предложил назначить:

  • Министра энергетики Александра Новака вице-премьером;

  • Главу «РусГидро» Николая Шульгинова новым министром энергетики;

  • Первого замглавы Минстроя Ирека Файзуллина — новым министром строительства и ЖКХ вместо Владимира Якушева;

  • Гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева — новым министром транспорта вместо Евгения Дитриха;

  • Министра Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова — новым министром природных ресурсов и экологии вместо Дмитрия Кобылкина;

  • Министром Дальнего Востока и Арктики — главу Фонда развития Дальнего Востока («дочка» госкорпорации ВЭБ.РФ ) Алексея Чекункова вместо Александра Козлова.

Новые министры будут назначены по новой процедуре. 6 ноября Владимир Путин подписал закон об изменении порядка формирования правительства. Согласно ему, одобрять кандидатуры премьера, его заместителей и министров будет Госдума, а назначать — президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных