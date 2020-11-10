Путин заявил о деградации стратегической стабильности в мире

Цифровые технологии имеют тенденцию к неуправляемому распространению и также, как и обычное оружие, могут попасть в руки к разного рода радикалам и экстремистам не только в зонах региональных конфликтов, но и во вполне благополучных странах, порождая огромные риски», — цитирует выступление Путина пресс-служба Кремля.