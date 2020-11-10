Путин заявил о деградации стратегической стабильности в мире
Система стратегической стабильности в мире продолжает деградировать, заявил президент России Владимир Путин, выступая на совещании стран ШОС.
«Всем очевидно, что ситуация в области глобальной и региональной безопасности остается сложной. По-прежнему серьезную угрозу представляет международный терроризм и наркотрафик. Заметно возросли и масштабы киберпреступности, продолжает деградировать система стратегической стабильности», — сказал Путин.
Он добавил, что не прекращаются и ожесточенные региональные конфликты, а также появляются новые очаги напряженности, в том числе на внешних границах ШОС и в соседних регионах.
В конце сентября, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Путин заявил, что неуправляемое распространение новых цифровых технологий создает глобальные риски, потому что они могут попасть в руки к экстремистам и радикалам, которые могут использовать их как оружие.
Цифровые технологии имеют тенденцию к неуправляемому распространению и также, как и обычное оружие, могут попасть в руки к разного рода радикалам и экстремистам не только в зонах региональных конфликтов, но и во вполне благополучных странах, порождая огромные риски», — цитирует выступление Путина пресс-служба Кремля.
По его словам, вопросы кибербезопасности должны обсуждаться на глобальном уровне, в том числе на площадке ООН. «Важно услышать, воспринять опасения людей – насколько в новую эпоху будут защищены их права: права на частную жизнь, собственность, безопасность», — сказал Путин.