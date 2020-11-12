Зеленского госпитализировали с коронавирусом

Зеленский сообщил, что у него коронавирус 9 ноября. Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом на Украине близка к катастрофической. По данным университета Джона Хопкинса на 12 ноября, на Украине выявлено более 500 000 случаев заражения коронавирусом. Более 9000 человек скончались.