Зеленский заразился коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6», — написал Зеленский.
Он отметил, что чувствует себя хорошо, пообещал самоизолироваться и продолжить работать. «Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!», — заверил Зеленский.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом на Украине близка к катастрофической. По данным Университета Джонса Хопкинса, на Украине за последние сутки выявили 9647 новых случаев коронавируса, умерли 142 человека. Всего в стране зарегистрировано 474 245 случаев заражения COVID-19 и 8695 летальных исходов.
2 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что заразился коронавирусом. Позже в октябре заразился коронавирусом президент Польши Анджей Дуда. В июле президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бессимптомно переболел коронавирусной инфекцией.