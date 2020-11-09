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Зеленский заразился коронавирусом

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Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6», — написал Зеленский.

Он отметил, что чувствует себя хорошо, пообещал самоизолироваться и продолжить работать. «Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!», — заверил Зеленский.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом на Украине близка к катастрофической. По данным Университета Джонса Хопкинса, на Украине за последние сутки выявили 9647 новых случаев коронавируса, умерли 142 человека. Всего в стране зарегистрировано 474 245 случаев заражения COVID-19 и 8695 летальных исходов. 

2 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что заразился коронавирусом. Позже в октябре заразился коронавирусом президент Польши Анджей Дуда. В июле президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бессимптомно переболел коронавирусной инфекцией.

Ранее по теме: На Украине планируют ввести карантин выходного дня

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных