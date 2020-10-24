У президента Польши выявили коронавирус

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 42,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,1 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ почти 8,5 млн случаев, Индии (7,8 млн) и Бразилии (5,3 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.