У президента Польши выявили коронавирус
Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом, сообщил его пресс-секретарь Блажей Спихальский в Twitter.
«Вчера президента проверили на наличие коронавируса. Результат теста оказался положительным», — заявил он.
Пресс-секретарь добавил, что президент чувствует себя нормально, администрация главы государства находится в постоянном контакте с медицинскими службами.
В Польше с начала пандемии зафиксировали 228 318 случаев коронавируса, 4172 человека скончались, сообщается на официальном сайте правительства республики. За последние сутки в стране выявили 13 632 заболевших.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 42,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,1 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ почти 8,5 млн случаев, Индии (7,8 млн) и Бразилии (5,3 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.