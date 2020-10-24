Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

У президента Польши выявили коронавирус

Ведомости

Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом, сообщил его пресс-секретарь Блажей Спихальский в Twitter.

«Вчера президента проверили на наличие коронавируса. Результат теста оказался положительным», — заявил он.

Пресс-секретарь добавил, что президент чувствует себя нормально, администрация главы государства находится в постоянном контакте с медицинскими службами.

В Польше с начала пандемии зафиксировали 228 318 случаев коронавируса, 4172 человека скончались, сообщается на официальном сайте правительства республики. За последние сутки в стране выявили 13 632 заболевших.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 42,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,1 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ почти 8,5 млн случаев, Индии (7,8 млн) и Бразилии (5,3 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Ранее по теме: Глава ВОЗ предупредил о наступлении очень тяжелых месяцев пандемии

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных