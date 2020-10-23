Глава ВОЗ предупредил о наступлении очень тяжелых месяцев пандемии

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщила, что резкие скачки заболеваемости COVID-19 фиксируются в ОАЭ, Хорватии, Словении. А в Египте, Таиланде, Сейшельских островах, Турции, на Мальдивах не исключен обратный откат по заболеваемости и риск развития ситуации по нежелательному сценарию, добавила она, призвав россиян воздержаться от зарубежных поездок.