Глава ВОЗ предупредил о наступлении очень тяжелых месяцев пандемии
Следующие несколько месяцев пандемии будут очень трудными, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, комментируя ситуацию с распространением коронавируса.
«Мы находимся на критически важном перекрестке пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории», — цитирует «РИА Новости» Гебрейесуса.
По его словам, во многих странах столкнулись с резким подъемом заболеваемости, что может исчерпать ресурсы системы здравоохранения.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщила, что резкие скачки заболеваемости COVID-19 фиксируются в ОАЭ, Хорватии, Словении. А в Египте, Таиланде, Сейшельских островах, Турции, на Мальдивах не исключен обратный откат по заболеваемости и риск развития ситуации по нежелательному сценарию, добавила она, призвав россиян воздержаться от зарубежных поездок.
Сегодня рекордное число заболевших коронавирусом выявили в Италии.