Италия зафиксировала новый рекорд заболевших коронавирусом за сутки

В России за последние сутки по данным оперштаба, выявили по России 17 340 новых случаев заражения, в Москве зафиксировано 5478 новых заболевших. Умерли за сутки 62 человека, за все время — 6249 пациентов. При этом в топ-5, кроме Москвы, по приросту заболевших за сутки входят Санкт-Петербург (+710), Подмосковье (+472), Нижегородская (+366) и Ростовская (+299) области.