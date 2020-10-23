Италия зафиксировала новый рекорд заболевших коронавирусом за сутки
В Италии зафиксирован новый антирекорд по коронавирусу, сообщает Reuter со ссылкой на заявление Минздрава страны. За сутки было выявлено 19 143 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в Ломбардии — за сутки выявили 4916 человек с COVID-19.
Министерство также сообщило о 91 погибшем пациенте с коронавирусом за сутки. В пик смертности в Италии этот показатель достигал 900 человек.
Всего в Италии 37 059 человек умерли из-за коронавируса, при этом на сегодняшний день зарегистрировано 484869 случаев заболевания.
После снижения за лето число инфекций быстро ускорилось за последние несколько недель и выросло в семь раз с начала месяца, отмечает издание.
В России за последние сутки по данным оперштаба, выявили по России 17 340 новых случаев заражения, в Москве зафиксировано 5478 новых заболевших. Умерли за сутки 62 человека, за все время — 6249 пациентов. При этом в топ-5, кроме Москвы, по приросту заболевших за сутки входят Санкт-Петербург (+710), Подмосковье (+472), Нижегородская (+366) и Ростовская (+299) области.