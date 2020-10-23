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Италия зафиксировала новый рекорд заболевших коронавирусом за сутки

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В Италии зафиксирован новый антирекорд по коронавирусу, сообщает Reuter со ссылкой на заявление Минздрава страны. За сутки было выявлено 19 143 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в Ломбардии — за сутки выявили 4916 человек с COVID-19. 

Министерство также сообщило о 91 погибшем пациенте с коронавирусом за сутки. В пик смертности в Италии этот показатель достигал 900 человек. 

Всего в Италии 37 059 человек умерли из-за коронавируса, при этом на сегодняшний день зарегистрировано 484869 случаев заболевания.

После снижения за лето число инфекций быстро ускорилось за последние несколько недель и выросло в семь раз с начала месяца, отмечает издание. 

В России за последние сутки по данным оперштаба, выявили по России 17 340 новых случаев заражения, в Москве зафиксировано 5478 новых заболевших. Умерли за сутки 62 человека, за все время — 6249 пациентов. При этом в топ-5, кроме Москвы, по приросту заболевших за сутки входят Санкт-Петербург (+710), Подмосковье (+472), Нижегородская (+366) и Ростовская (+299) области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных