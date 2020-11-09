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На Украине планируют ввести карантин выходного дня

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Карантин выходного дня могут ввести на Украине: в субботу и воскресенье в стране смогут работать только продуктовые магазины, аптеки и автозаправочные станции, сообщает «Униан» со ссылкой на министра здравоохранения Украины Максима Степанова.

«Мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня. Это означает, что в выходные дни, то есть субботу и воскресенье, начиная с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, чтобы в стране работали исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции, ветеринарные аптеки», — сказал Степанов на брифинге. 

Непродовольственная розница и торгово-развлекательные центры в выходные будут закрыты. Рестораны, кафе и другие заведения общепита будут обслуживать клиентов только «на вынос», объяснил глава Минздрава.

Решение о введении на Украине карантина выходного дня правительство примет в ближайшее время, пояснил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Ранее Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом на Украине близка к катастрофической. В конце октября правительство Украины продлило режим чрезвычайной ситуации в стране из-за коронавируса до 31 декабря 2020 г. 

По данным Университета Джонса Хопкинса, на Украине за последние сутки выявили 9647 новых случаев коронавируса, умерли 142 человека. Всего в стране зарегистрировано 474 245 случаев заражения COVID-19 и 8695 летальных исходов.

Ранее по теме: Минздрав Украины предупредил о катастрофе из-за коронавируса в стране

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных