На Украине планируют ввести карантин выходного дня
Карантин выходного дня могут ввести на Украине: в субботу и воскресенье в стране смогут работать только продуктовые магазины, аптеки и автозаправочные станции, сообщает «Униан» со ссылкой на министра здравоохранения Украины Максима Степанова.
«Мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня. Это означает, что в выходные дни, то есть субботу и воскресенье, начиная с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, чтобы в стране работали исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции, ветеринарные аптеки», — сказал Степанов на брифинге.
Непродовольственная розница и торгово-развлекательные центры в выходные будут закрыты. Рестораны, кафе и другие заведения общепита будут обслуживать клиентов только «на вынос», объяснил глава Минздрава.
Решение о введении на Украине карантина выходного дня правительство примет в ближайшее время, пояснил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Ранее Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом на Украине близка к катастрофической. В конце октября правительство Украины продлило режим чрезвычайной ситуации в стране из-за коронавируса до 31 декабря 2020 г.
По данным Университета Джонса Хопкинса, на Украине за последние сутки выявили 9647 новых случаев коронавируса, умерли 142 человека. Всего в стране зарегистрировано 474 245 случаев заражения COVID-19 и 8695 летальных исходов.