На Украине планируют ввести карантин выходного дня

«Мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня. Это означает, что в выходные дни, то есть субботу и воскресенье, начиная с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, чтобы в стране работали исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции, ветеринарные аптеки», — сказал Степанов на брифинге.