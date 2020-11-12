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Испания выдала обвиняемого в хищении 4 млрд рублей россиянина

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Испания экстрадировала в Россию двух россиян, один из которых обвиняется в мошенничестве на сумму более 4 млрд руб., а другой — в незаконном обороте наркотиков, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

«По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Королевства Испании экстрадировали в Россию Алексея Елисеева и Эгидиюса Татарунаса», — говорится в сообщении.

Елисеев обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, организованной группой, в особо крупном размере). По данным надзорного ведомства, он с сентября 2010 г. по декабрь 2016 г. в Санкт-Петербурге разработал преступный план по хищению денег компенсационного фонда саморегулируемых организаций Союз «Стандарт-проект», Союз «Строительный ресурс», Союз «Стандарт — Изыскания» через АО «УК «Норд-Вест Капитал». Он осуществлял руководство и курировал деятельность компании через другого участника преступной группы. Денежные средства направлялись в Испанию. Указанным организациям был причинен ущерб на сумму более 4 млрд 763 млн руб.

Татарунас обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Он, по версии следствия, с июня по июль 2015 г. в Санкт-Петербурге осуществлял расфасовку крупных партий героина, кокаина и амфетамина в целях дальнейшего сбыта. При этом отмечается, что преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных