Испания выдала обвиняемого в хищении 4 млрд рублей россиянина
Испания экстрадировала в Россию двух россиян, один из которых обвиняется в мошенничестве на сумму более 4 млрд руб., а другой — в незаконном обороте наркотиков, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
«По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Королевства Испании экстрадировали в Россию Алексея Елисеева и Эгидиюса Татарунаса», — говорится в сообщении.
Елисеев обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, организованной группой, в особо крупном размере). По данным надзорного ведомства, он с сентября 2010 г. по декабрь 2016 г. в Санкт-Петербурге разработал преступный план по хищению денег компенсационного фонда саморегулируемых организаций Союз «Стандарт-проект», Союз «Строительный ресурс», Союз «Стандарт — Изыскания» через АО «УК «Норд-Вест Капитал». Он осуществлял руководство и курировал деятельность компании через другого участника преступной группы. Денежные средства направлялись в Испанию. Указанным организациям был причинен ущерб на сумму более 4 млрд 763 млн руб.
Татарунас обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Он, по версии следствия, с июня по июль 2015 г. в Санкт-Петербурге осуществлял расфасовку крупных партий героина, кокаина и амфетамина в целях дальнейшего сбыта. При этом отмечается, что преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам.