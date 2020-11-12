Испания выдала обвиняемого в хищении 4 млрд рублей россиянина

Татарунас обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Он, по версии следствия, с июня по июль 2015 г. в Санкт-Петербурге осуществлял расфасовку крупных партий героина, кокаина и амфетамина в целях дальнейшего сбыта. При этом отмечается, что преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам.