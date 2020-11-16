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ЦИК Молдавии объявил результаты президентских выборов

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Бывший премьер-министр Молдавии Майя Санду по предварительным данным победила во втором туре выборов президента республики, набрав 57,75% голосов, за действующего главу страны Игоря Додона проголосовали 42,25% избирателей, сообщает ЦИК страны по итогам обработки 100% бюллетеней.

Ранее Санду победила в первом туре выборов, который проводился 1 ноября. Тогда после обработки всех голосов бывший премьер-министр набрала 36,16% голосов, Додон — 32,61%. 

Додон занимает пост президента Молдавии с 2016 г. До этого политик был министром экономики и торговли Молдавии, затем занял должность первого вице-премьера. Санду занимала пост министра просвещения с 2012 по 2015 гг., с июня по ноябрь 2019 г. — пост премьер-министра Молдавии. Согласно законодательству республики, президент избирается на четыре года. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных