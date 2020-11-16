ЦИК Молдавии объявил результаты президентских выборов
Бывший премьер-министр Молдавии Майя Санду по предварительным данным победила во втором туре выборов президента республики, набрав 57,75% голосов, за действующего главу страны Игоря Додона проголосовали 42,25% избирателей, сообщает ЦИК страны по итогам обработки 100% бюллетеней.
Ранее Санду победила в первом туре выборов, который проводился 1 ноября. Тогда после обработки всех голосов бывший премьер-министр набрала 36,16% голосов, Додон — 32,61%.
Додон занимает пост президента Молдавии с 2016 г. До этого политик был министром экономики и торговли Молдавии, затем занял должность первого вице-премьера. Санду занимала пост министра просвещения с 2012 по 2015 гг., с июня по ноябрь 2019 г. — пост премьер-министра Молдавии. Согласно законодательству республики, президент избирается на четыре года.