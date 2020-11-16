Лукашенко поручил проработать вопрос о перераспределении полномочий президента
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил парламенту и правительству страны проработать вопрос о перераспределении полномочий главы республики. Об этом он сказал на совещании, кадры которого опубликовал Telegram-канал «Пул первого».
«Народ, общество хочет перемен, и они замкнулись на президенте и его полномочиях. Как выход из этого — изменения в конституцию. Мы с вами недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов, наверно, на 70-80 передать полномочия президента парламенту, правительству, другим структурам, конституцию ломать не надо», — сказал Лукашенко.
Он предложил правительству проработать этот вопрос с учетом всех обстоятельств. «Обсуждайте, дебатируйте в парламенте, так, как это принято в цивилизованных странах: депутаты это вместе с правительством обсуждают, рвут друг другу галстуки и рубашки, крутят головы, потом президент подпишет тот закон, который вы примете», — отметил глава республики. По его словам, он обещает распределить полномочия «честно, справедливо, не уходя от ответственности», к Всебелорусскому народному собранию».
В конце октября Лукашенко анонсировал проведение в декабре Всебелорусского народного собрания. На нем, по словам белорусского президента, будут определены задачи развития страны на ближайшие пять лет. Он не уточнял, какие именно вопросы будут вынесены на повестку собрания, однако в августе Лукашенко также анонсировал общественное обсуждение проекта новой, третьей по счету в истории Белоруссии Конституции. Первые упоминания о конституционной реформе появились в канун президентских выборов. Лукашенко отмечал, что полномочия властей будут перераспределены, однако о возврате к документу 1994 г. «не может быть речи».