Лукашенко поручил проработать вопрос о перераспределении полномочий президента

В конце октября Лукашенко анонсировал проведение в декабре Всебелорусского народного собрания. На нем, по словам белорусского президента, будут определены задачи развития страны на ближайшие пять лет. Он не уточнял, какие именно вопросы будут вынесены на повестку собрания, однако в августе Лукашенко также анонсировал общественное обсуждение проекта новой, третьей по счету в истории Белоруссии Конституции. Первые упоминания о конституционной реформе появились в канун президентских выборов. Лукашенко отмечал, что полномочия властей будут перераспределены, однако о возврате к документу 1994 г. «не может быть речи».