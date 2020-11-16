Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии
Президент России Владимир Путин поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии.
«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы», — написал Путин в поздравительной телеграмме, текст которой приводит пресс-служба Кремля. Помимо этого, Путин пожелал Санду успехов, крепкого здоровья и благополучия.
По данным ЦИК, после подсчета 100% бюллетеней, бывший премьер-министр Молдавии Майя Санду побеждает во втором туре выборов президента республики, набрав 57,75% голосов за действующего главу страны Игоря Додона проголосовали 42,25% избирателей. С победой на выборах Санду также поздравили президенты Румынии Клаус Йоханнис и Украины Владимир Зеленский. Об этом лидеры написали в Twitter.