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Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

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Президент России Владимир Путин поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии.

«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы», — написал Путин в поздравительной телеграмме, текст которой приводит пресс-служба Кремля. Помимо этого, Путин пожелал Санду успехов, крепкого здоровья и благополучия.

По данным ЦИК, после подсчета 100% бюллетеней, бывший премьер-министр Молдавии Майя Санду побеждает во втором туре выборов президента республики, набрав 57,75% голосов за действующего главу страны Игоря Додона проголосовали 42,25% избирателей. С победой на выборах Санду также поздравили президенты Румынии Клаус Йоханнис и Украины Владимир Зеленский. Об этом лидеры написали в Twitter.

Ранее по теме: ЦИК Молдавии объявил результаты президентских выборов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных