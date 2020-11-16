Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы», — написал Путин в поздравительной телеграмме, текст которой приводит пресс-служба Кремля. Помимо этого, Путин пожелал Санду успехов, крепкого здоровья и благополучия.