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Додон оспорит результаты президентских выборов в Молдавии

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Действующий президент Молдавии Игорь Додон обратится в суд, чтобы оспорить результаты президентских выборов, на которых, согласно предварительным данным ЦИК, побеждает бывший премьер-министр республики Майя Санду, передает «РИА Новости».

«Я обещаю своим сторонникам, что не уступлю. Мы обязаны для защиты интересов наших граждан использовать все законные методы, чтобы опротестовать результаты выборов – обращение в ЦИК, в суд, в Апелляционную палату и в Конституционный суд», — цитирует агентство Додона.

По данным ЦИК, после подсчета 100% бюллетеней, Санду побеждает во втором туре выборов президента республики, набрав 57,75% голосов. За Додона проголосовали 42,25% избирателей. С победой на выборах Санду поздравил президент России Владимир Путин, а также президенты Румынии Клаус Йоханнис и Украины Владимир Зеленский.

Ранее по теме: Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных