Додон оспорит результаты президентских выборов в Молдавии
Действующий президент Молдавии Игорь Додон обратится в суд, чтобы оспорить результаты президентских выборов, на которых, согласно предварительным данным ЦИК, побеждает бывший премьер-министр республики Майя Санду, передает «РИА Новости».
«Я обещаю своим сторонникам, что не уступлю. Мы обязаны для защиты интересов наших граждан использовать все законные методы, чтобы опротестовать результаты выборов – обращение в ЦИК, в суд, в Апелляционную палату и в Конституционный суд», — цитирует агентство Додона.
По данным ЦИК, после подсчета 100% бюллетеней, Санду побеждает во втором туре выборов президента республики, набрав 57,75% голосов. За Додона проголосовали 42,25% избирателей. С победой на выборах Санду поздравил президент России Владимир Путин, а также президенты Румынии Клаус Йоханнис и Украины Владимир Зеленский.