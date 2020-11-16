Додон оспорит результаты президентских выборов в Молдавии

«Я обещаю своим сторонникам, что не уступлю. Мы обязаны для защиты интересов наших граждан использовать все законные методы, чтобы опротестовать результаты выборов – обращение в ЦИК, в суд, в Апелляционную палату и в Конституционный суд», — цитирует агентство Додона.