Пашинян объявил об открытии коридора из Карабаха в Армению

Война в Нагорном Карабахе началась 27 сентября этого года спустя 26 лет после подписания Арменией и Азербайджаном соглашения о прекращении огня. Азербайджан заявил о намерении покончить с «армянской оккупацией» территории, которая принадлежит ему со времен СССР, но исторически населена армянами. При этом сам Карабах считает себя отдельной республикой. О своей независимости он объявил еще в 1991 г., однако официально не признан ни одной страной мира.