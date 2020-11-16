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Пашинян объявил об открытии коридора из Карабаха в Армению

Ведомости

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах и Армению, будет открыт 16 ноября, сообщил в ходе выступления в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Дорога через Лачинский коридор сегодня откроется и будет безопасно функционировать. Граждане Карабаха уже довольно хорошими темпами возвращаются в Степанакерт», — сказал он (цитата по ТАСС).

Боевые действия между Арменией и Азербайджаном завершились 10 ноября после того, как накануне страны пришли к соглашению, согласно которому пять регионов Нагорного Карабаха возвращаются под контроль Баку. Территория Карабаха при этом должна соединяться с Арменией Лачинским коридором. Азербайджан, со своей стороны, гарантировал безопасность передвижения по нему, контролировать соблюдение договоренностей будут российские миротворцы. 

Война в Нагорном Карабахе началась 27 сентября этого года спустя 26 лет после подписания Арменией и Азербайджаном соглашения о прекращении огня. Азербайджан заявил о намерении покончить с «армянской оккупацией» территории, которая принадлежит ему со времен СССР, но исторически населена армянами. При этом сам Карабах считает себя отдельной республикой. О своей независимости он объявил еще в 1991 г., однако официально не признан ни одной страной мира.

Ранее по теме: Пашинян взял на себя ответственность за ситуацию в Нагорном Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных