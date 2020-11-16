Пашинян объявил об открытии коридора из Карабаха в Армению
Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах и Армению, будет открыт 16 ноября, сообщил в ходе выступления в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Дорога через Лачинский коридор сегодня откроется и будет безопасно функционировать. Граждане Карабаха уже довольно хорошими темпами возвращаются в Степанакерт», — сказал он (цитата по ТАСС).
Боевые действия между Арменией и Азербайджаном завершились 10 ноября после того, как накануне страны пришли к соглашению, согласно которому пять регионов Нагорного Карабаха возвращаются под контроль Баку. Территория Карабаха при этом должна соединяться с Арменией Лачинским коридором. Азербайджан, со своей стороны, гарантировал безопасность передвижения по нему, контролировать соблюдение договоренностей будут российские миротворцы.
Война в Нагорном Карабахе началась 27 сентября этого года спустя 26 лет после подписания Арменией и Азербайджаном соглашения о прекращении огня. Азербайджан заявил о намерении покончить с «армянской оккупацией» территории, которая принадлежит ему со времен СССР, но исторически населена армянами. При этом сам Карабах считает себя отдельной республикой. О своей независимости он объявил еще в 1991 г., однако официально не признан ни одной страной мира.