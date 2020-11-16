Пашинян взял на себя ответственность за ситуацию в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал себя главным ответственным за ситуацию в Нагорном Карабахе, в результате которой часть территории непризнанной республики отходит Азербайджану. Об этом он заявил в ходе онлайн-конференции в Facebook.
«Конечно, я понимаю, что главным ответственным за данную ситуацию являюсь я», — заявил Пашинян (цитата по ТАСС).
Нагорный Карабах, исторически населенный армянами, в 1991 г. объявил себя независимой республикой, однако его статус не признала ни одна страна мира. Юридически со времен СССР он является частью Азербайджана, однако поддержку местному населению оказывала Армения. Из-за неопределенного статуса Карабаха в 1991-1994 гг. там длилась война, закончившаяся подписанием Баку и Ереваном соглашения о прекращении огня. В итоге на протяжении 26 лет вопрос о принадлежности территории оставался в «замороженном» состоянии.
27 сентября этого года бои в Карабахе возобновились. Азербайджан заявил о намерении покончить с «армянской оккупацией» территории, поддержку ему оказывала Турция. Бои между армянскими и азербайджанскими силами в регионе закончились 9 ноября после того, как главы Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян при посредничестве российского президента Владимира Путина подписали соглашение, по которому Ереван до конца ноября вернет Баку пять регионов Карабаха. При этом Карабах будет соединяться с Арменией Лачинским коридором. В рамках соглашения Россия направила в регион своих миротворцев.