Экс-главу СНБ Армении задержали по делу о подготовке убийства Пашиняна
Бывшего главу Службы нацбезопасности (СНБ) Армении и лидера партии «Отечество» Артура Ванецяна задержали по делу о подготовке убийства премьер-министра республики Никола Пашиняна и узурпации власти. Об этом сообщает агентство «Sputnik Армения» со ссылкой на адвокатов подозреваемого Лусине Саакян и Ерванда Варосяна.
Информацию также подтверждают ТАСС и «РИА Новости».
По мнению адвокатов, объяснить «позорное преследование» Ванецяна можно лишь желанием официального Еревана удержать власть любой ценой. Ванецян был вызван в следственный департамент СНБ, где его и задержали.
Как уточняет агентство, партия Ванецяна в числе прочих последние несколько дней проводит протестные акции с требованием отставки правительства республики из-за достигнутых трехсторонних договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что число жертв в конфликте в Нагорном Карабахе превысило 4000 человек. По его словам, принятое 9 ноября заявление глав Азербайджана, Армении и России позволило остановить кровопролитие, стабилизировать ситуацию. Обстрелы и боестолкновения полностью прекращены, подчеркнул президент.
Нагорный Карабах, исторически населенный армянами, в 1991 г. объявил себя независимой республикой, однако его статус не признала ни одна страна мира. Юридически со времен СССР он является частью Азербайджана, однако поддержку местному населению оказывала Армения. Из-за неопределенного статуса Карабаха в 1991-1994 гг. там длилась война, закончившаяся подписанием Баку и Ереваном соглашения о прекращении огня. В итоге на протяжении 26 лет вопрос о принадлежности территории оставался в «замороженном» состоянии.
27 сентября этого года бои в Карабахе возобновились. Азербайджан заявил о намерении покончить с «армянской оккупацией» территории, поддержку ему оказывала Турция. Бои между армянскими и азербайджанскими силами в регионе закончились 9 ноября после того, как главы Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян при посредничестве российского президента Владимира Путина подписали соглашение, по которому Ереван до конца ноября вернет Баку пять регионов Карабаха. При этом Карабах будет соединяться с Арменией Лачинским коридором. В рамках соглашения Россия направила в регион своих миротворцев.