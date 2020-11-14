Российские миротворцы приступили к патрулированию в Карабахе
Российская военная полиция приступила к патрулированию в зоне нагорнокарабахского конфликта, сообщается на сайте Минобороны России.
«С сегодняшнего дня подразделения российской военной полицией приступают к патрулированию в зонах ответственности "Север" и "Юг"», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что на данный момент российские миротворцы развернули 12 наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения сторон, которые ведут круглосуточный мониторинг ситуации. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, добавили в Минобороны.
Согласно карте, опубликованной на сайте российского оборонного ведомства, зона ответственности «Север» включает в себя город Мардакерт, территории Тертерского и Агдамского районов. В зоне ответственности «Юг» расположены города Степанакерт и Лачин, села Каракенд, Хачмач и др.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что число жертв в конфликте в Нагорном Карабахе превысило 4000 человек. По его словам, принятое 9 ноября заявление глав Азербайджана, Армении и России позволило остановить кровопролитие, стабилизировать ситуацию. Обстрелы и боестолкновения полностью прекращены, подчеркнул президент.
27 сентября этого года бои в Карабахе возобновились. Азербайджан заявил о намерении покончить с «армянской оккупацией» территории, поддержку ему оказывала Турция. Бои между армянскими и азербайджанскими силами в регионе закончились 9 ноября после того, как главы Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян при посредничестве российского президента Владимира Путина подписали соглашение, по которому Ереван до конца ноября вернет Баку пять регионов Карабаха. При этом Карабах будет соединяться с Арменией Лачинским коридором. В рамках соглашения Россия направила в регион своих миротворцев.