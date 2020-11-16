Путин и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России пришли к соглашению по ситуации в Нагорном Карабахе. Было решено, что пять регионов непризнанной республики перейдут под контроль Баку. При этом Карабах и Армения будут соединяться Лачинским коридором. Для контроля сохранения режима прекращения огня в зону конфликта были направлены российские миротворцы. Соответствующий указ Путин подписал 12 ноября.