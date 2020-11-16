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Путин и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор и обсудили развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха, сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что главы государств выразили готовность к совместной работе по данному направлению в рамках Минской группы ОБСЕ.

«Лидеры акцентировали важность решения неотложных гуманитарных вопросов, включая возвращение беженцев в места постоянного проживания, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения, восстановление инфраструктуры, сохранение христианских храмов и монастырей», — говорится в сообщении.

Путин также рассказал Макрону о развертывании российских миротворцев вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах и Армению. Также российский лидер сообщил о создании Центра гуманитарного реагирования в регионе.

Помимо Карабаха, главы государств обсудили вопрос совместного противодействия террористической угрозе, сказано в сообщении Кремля. Также Путин и Макрон затронули еще несколько вопросов двустороннего сотрудничества между государствами.

9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России пришли к соглашению по ситуации в Нагорном Карабахе. Было решено, что пять регионов непризнанной республики перейдут под контроль Баку. При этом Карабах и Армения будут соединяться Лачинским коридором. Для контроля сохранения режима прекращения огня в зону конфликта были направлены российские миротворцы. Соответствующий указ Путин подписал 12 ноября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных