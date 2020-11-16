Путин и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор и обсудили развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха, сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что главы государств выразили готовность к совместной работе по данному направлению в рамках Минской группы ОБСЕ.
«Лидеры акцентировали важность решения неотложных гуманитарных вопросов, включая возвращение беженцев в места постоянного проживания, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения, восстановление инфраструктуры, сохранение христианских храмов и монастырей», — говорится в сообщении.
Путин также рассказал Макрону о развертывании российских миротворцев вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах и Армению. Также российский лидер сообщил о создании Центра гуманитарного реагирования в регионе.
Помимо Карабаха, главы государств обсудили вопрос совместного противодействия террористической угрозе, сказано в сообщении Кремля. Также Путин и Макрон затронули еще несколько вопросов двустороннего сотрудничества между государствами.
9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России пришли к соглашению по ситуации в Нагорном Карабахе. Было решено, что пять регионов непризнанной республики перейдут под контроль Баку. При этом Карабах и Армения будут соединяться Лачинским коридором. Для контроля сохранения режима прекращения огня в зону конфликта были направлены российские миротворцы. Соответствующий указ Путин подписал 12 ноября.