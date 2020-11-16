Мишустин установил допустимую долю иностранных работников в 2021 году
Правительство установило допустимые доли иностранных работников в 2021 г. для ряда видов экономической деятельности, в частности строительства и выращивания овощей. Распоряжение, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить на 2021 г. допустимую долю иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации следующие виды деятельности, предусмотренные общероссийским классификатором видов экономической деятельности», — говорится в документе.
Согласно документу, допустимая доля иностранных работников в выращивании овощей составляет 50% общей численности работников, в лесоводстве и лесозаготовке — 50%, деятельности сухопутного пассажирского транспорта – 24%, управлении недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе – 70%, торговле розничными алкогольными напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах — 15%.
Доля иностранных работников в сфере строительства может достигать 80%, при этом она не распространяется на субъекты, осуществляющие деятельность в Москве, Бурятии, Амурской области и Дагестане. В последнем регионе допустимая доля иностранных работников составляет 50%.