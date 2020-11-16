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Мишустин установил допустимую долю иностранных работников в 2021 году

Ведомости

Правительство установило допустимые доли иностранных работников в 2021 г. для ряда видов экономической деятельности, в частности строительства и выращивания овощей. Распоряжение, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить на 2021 г. допустимую долю иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации следующие виды деятельности, предусмотренные общероссийским классификатором видов экономической деятельности», — говорится в документе.

Согласно документу, допустимая доля иностранных работников в выращивании овощей составляет 50% общей численности работников, в лесоводстве и лесозаготовке — 50%, деятельности сухопутного пассажирского транспорта – 24%, управлении недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе – 70%, торговле розничными алкогольными напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах — 15%.

Доля иностранных работников в сфере строительства может достигать 80%, при этом она не распространяется на субъекты, осуществляющие деятельность в Москве, Бурятии, Амурской области и Дагестане. В последнем регионе допустимая доля иностранных работников составляет 50%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных