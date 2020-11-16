Пашинян и Мишустин обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества
Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран, сообщается на сайте российского правительства
«Главы правительств затронули актуальные вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества, включая углубление кооперации в сферах энергетики и транспорта, а также реализацию крупных совместных проектов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что премьеры также обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией, в том числе по линии Евразийского экономического союза.
Ранее сегодня президент Казахстана Косым-Жомарт Токаев заявил, что власти страны достигли договоренностей с Россией о строительстве завода по производству российской вакцины от коронавируса.