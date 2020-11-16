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Пашинян и Мишустин обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества

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Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран, сообщается на сайте российского правительства

«Главы правительств затронули актуальные вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества, включая углубление кооперации в сферах энергетики и транспорта, а также реализацию крупных совместных проектов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что премьеры также обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией, в том числе по линии Евразийского экономического союза. 

Ранее сегодня президент Казахстана Косым-Жомарт Токаев заявил, что власти страны достигли договоренностей с Россией о строительстве завода по производству российской вакцины от коронавируса.

Ранее по теме: Казахстан планирует запустить производство российской вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных