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Путин утвердил создание пункта обеспечения ВМФ в Судане

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Президент России Владимир Путин принял предложение правительства о подписании соглашения о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации. Соответствующее поручение президент дал Минобороны.

«Поручить Минобороны России подписать от имени РФ указанное соглашение», — говорится в документе.

Ранее правительство предложило президенту подписать соглашение с Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ. Согласно документу, проект соглашения был представлен в правительство Министерством обороны и одобрен кабмином 6 ноября.

Проект соглашения предварительно проработан с суданской стороной и согласован с МИД и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также с Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом России, отмечалось в документе. 

Ранее по теме: Российский флот сможет базироваться в Судане

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных