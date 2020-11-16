Путин утвердил создание пункта обеспечения ВМФ в Судане
Президент России Владимир Путин принял предложение правительства о подписании соглашения о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации. Соответствующее поручение президент дал Минобороны.
«Поручить Минобороны России подписать от имени РФ указанное соглашение», — говорится в документе.
Ранее правительство предложило президенту подписать соглашение с Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ. Согласно документу, проект соглашения был представлен в правительство Министерством обороны и одобрен кабмином 6 ноября.
Проект соглашения предварительно проработан с суданской стороной и согласован с МИД и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также с Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом России, отмечалось в документе.