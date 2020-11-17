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США призвали Россию прояснить роль Турции в соглашении по Карабаху

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Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместных переговоров заявили, что их страны признают действия России по установлению мира в непризнанном Нагорном Карабахе, но призвали прояснить роль Турции в соглашении. Об этом заявил представитель Госдепартамента США по итогам переговоров 17 ноября. Стенограмма брифинга опубликована на сайте департамента.

«Они [Помпео и Ле Дриан] много говорили о Нагорном Карабахе. Все еще остается много вопросов, требующих ясности от России в отношении параметров этого соглашения, и в том числе о роли Турции», — говорится в опубликованной стенограмме. Российские власти пригласили сопредседателей группы в Москву, чтобы обсудить мирное соглашение и внести большую ясность. Французский министр иностранных дел также обсуждал ситуацию в Карабахе по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, пояснили в Госдепе.

9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России пришли к соглашению по ситуации в Нагорном Карабахе. Боевые действия было решено прекратить. Пять регионов непризнанной республики перейдут под контроль Баку. При этом Карабах и Армения будут соединяться Лачинским коридором. Для контроля сохранения режима прекращения огня в зону конфликта были направлены российские миротворцы. Такой указ президент России Владимир Путин подписал 12 ноября.

11 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Турция будут взаимодействовать по Нагорному Карабаху в рамках мониторингового центра. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне конфликта будут расположены миротворцы из России и Турции. По словам Пескова, Москва и Анкара никогда не обсуждали возможность введения совместных миротворческих сил в Нагорный Карабах.

Ранее по теме: Путин и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных