США призвали Россию прояснить роль Турции в соглашении по Карабаху
Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместных переговоров заявили, что их страны признают действия России по установлению мира в непризнанном Нагорном Карабахе, но призвали прояснить роль Турции в соглашении. Об этом заявил представитель Госдепартамента США по итогам переговоров 17 ноября. Стенограмма брифинга опубликована на сайте департамента.
«Они [Помпео и Ле Дриан] много говорили о Нагорном Карабахе. Все еще остается много вопросов, требующих ясности от России в отношении параметров этого соглашения, и в том числе о роли Турции», — говорится в опубликованной стенограмме. Российские власти пригласили сопредседателей группы в Москву, чтобы обсудить мирное соглашение и внести большую ясность. Французский министр иностранных дел также обсуждал ситуацию в Карабахе по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, пояснили в Госдепе.
9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России пришли к соглашению по ситуации в Нагорном Карабахе. Боевые действия было решено прекратить. Пять регионов непризнанной республики перейдут под контроль Баку. При этом Карабах и Армения будут соединяться Лачинским коридором. Для контроля сохранения режима прекращения огня в зону конфликта были направлены российские миротворцы. Такой указ президент России Владимир Путин подписал 12 ноября.
11 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Турция будут взаимодействовать по Нагорному Карабаху в рамках мониторингового центра. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне конфликта будут расположены миротворцы из России и Турции. По словам Пескова, Москва и Анкара никогда не обсуждали возможность введения совместных миротворческих сил в Нагорный Карабах.