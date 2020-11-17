США призвали Россию прояснить роль Турции в соглашении по Карабаху

«Они [Помпео и Ле Дриан] много говорили о Нагорном Карабахе. Все еще остается много вопросов, требующих ясности от России в отношении параметров этого соглашения, и в том числе о роли Турции», — говорится в опубликованной стенограмме. Российские власти пригласили сопредседателей группы в Москву, чтобы обсудить мирное соглашение и внести большую ясность. Французский министр иностранных дел также обсуждал ситуацию в Карабахе по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, пояснили в Госдепе.