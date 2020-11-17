Песков отказался комментировать иск Навального
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать иск, поданный к нему основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным.
«Вы знаете наверняка, что мы никогда судебные дела не комментируем. Не буду комментировать даже и сейчас, когда это касается меня», — сказал Песков журналистам.
16 ноября пресс-служба Пресненского суда Москвы сообщила, что Навальный подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Дмитрию Пескову из-за его слов о работе основателя ФБК с ЦРУ. В заявлении говорится, что эти сведения должны быть признаны не соответствующими действительности. Песков также должен публично опровергнуть свое заявление.
Навальный в интервью немецкому изданию Der Spiegel в начале октября заявил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь президента России назвал обвинения безосновательными и оскорбительными, а также заявил, что западные спецслужбы, в частности ЦРУ, работают с Навальным и дают ему инструкции. Навальный тогда пригрозил Пескову судом. Пресс-секретарь президента отказался комментировать эту информацию.
В начале октября ЕС ввел санкции из-за ситуации с Навальным в отношении главы ФСБ Александра Бортникова, трех занимающих руководящие посты в администрации президента России чиновников — Сергея Кириенко, Андрея Ярина и Сергея Меняйло, а также двух заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова. Позже Россия ввела ответные санкции против Франции и Германии.
Навальному стало плохо в самолете Томск-Москва 20 августа. С 20 по 22 августа он был госпитализирован в Омске, местные врачи не нашли признаков яда в его анализах. Затем Навальный был перевезен на лечение в Германию, где до 7 сентября находился в коме. Берлин заявил, что тот был отравлен боевым веществом из группы «Новичок». В Москве требуют предоставить доказательства отравления.