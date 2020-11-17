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Песков отказался комментировать иск Навального

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать иск, поданный к нему основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным. 

«Вы знаете наверняка, что мы никогда судебные дела не комментируем. Не буду комментировать даже и сейчас, когда это касается меня», — сказал Песков журналистам.

16 ноября пресс-служба Пресненского суда Москвы сообщила, что Навальный подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Дмитрию Пескову из-за его слов о работе основателя ФБК с ЦРУ. В заявлении говорится, что эти сведения должны быть признаны не соответствующими действительности.  Песков также должен публично опровергнуть свое заявление.

Навальный в интервью немецкому изданию Der Spiegel в начале октября заявил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь президента России назвал обвинения безосновательными и оскорбительными, а также заявил, что западные спецслужбы, в частности ЦРУ, работают с Навальным и дают ему инструкции. Навальный тогда пригрозил Пескову судом. Пресс-секретарь президента отказался комментировать эту информацию.

В начале октября ЕС ввел санкции из-за ситуации с Навальным в отношении главы ФСБ Александра Бортникова, трех занимающих руководящие посты в администрации президента России чиновников — Сергея Кириенко, Андрея Ярина и Сергея Меняйло, а также двух заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова. Позже Россия ввела ответные санкции против Франции и Германии.

Навальному стало плохо в самолете Томск-Москва 20 августа. С 20 по 22 августа он был госпитализирован в Омске, местные врачи не нашли признаков яда в его анализах. Затем Навальный был перевезен на лечение в Германию, где до 7 сентября находился в коме. Берлин заявил, что тот был отравлен боевым веществом из группы «Новичок». В Москве требуют предоставить доказательства отравления.

Ранее по теме: Навальный подал иск к Пескову из-за слов о работе с ЦРУ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных