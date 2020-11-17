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Лавров удивился запросу Госдепа США о соглашении по Карабаху

Ведомости

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что ему странно слышать заявление Госдепартамента США о необходимости информировать их о деталях соглашения по Карабаху, передает «РИА Новости».

«Мне странно было это слышать. Если честно, я считаю, что подобного рода заявления либо отражают недостаточную информированность тех, кто такого рода заявления выпускает, либо просто являются результатом недоразумений», — сказал Лавров.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместных переговоров заявили, что их страны признают действия России по установлению мира в непризнанном Нагорном Карабахе, но призвали прояснить роль Турции в соглашении.

9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России пришли к соглашению по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, пять регионов непризнанной республики перейдут под контроль Баку. При этом Карабах и Армения будут соединяться Лачинским коридором. Для контроля сохранения режима прекращения огня в зону конфликта были направлены более 2000 российских миротворцев.

Ранее по теме: США призвали Россию прояснить роль Турции в соглашении по Карабаху

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных