Лавров удивился запросу Госдепа США о соглашении по Карабаху

9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России пришли к соглашению по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, пять регионов непризнанной республики перейдут под контроль Баку. При этом Карабах и Армения будут соединяться Лачинским коридором. Для контроля сохранения режима прекращения огня в зону конфликта были направлены более 2000 российских миротворцев.