Лавров удивился запросу Госдепа США о соглашении по Карабаху
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что ему странно слышать заявление Госдепартамента США о необходимости информировать их о деталях соглашения по Карабаху, передает «РИА Новости».
«Мне странно было это слышать. Если честно, я считаю, что подобного рода заявления либо отражают недостаточную информированность тех, кто такого рода заявления выпускает, либо просто являются результатом недоразумений», — сказал Лавров.
Ранее Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместных переговоров заявили, что их страны признают действия России по установлению мира в непризнанном Нагорном Карабахе, но призвали прояснить роль Турции в соглашении.
9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России пришли к соглашению по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, пять регионов непризнанной республики перейдут под контроль Баку. При этом Карабах и Армения будут соединяться Лачинским коридором. Для контроля сохранения режима прекращения огня в зону конфликта были направлены более 2000 российских миротворцев.