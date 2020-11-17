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Украина может «арестовать» еще 44 российских самолета за полеты в Крым

Ведомости

Прокуратура «Автономной республики Крым», входящая в структуру украинской Генпрокуратуры, направила в суд ходатайство о наложении арестов на 44 самолета российских авиакомпаний, осуществляющих полеты на полуостров после его вхождения в состав России. Об этом сообщила пресс-служба «Автономной республики Крым» в своем Telegram-канале.

«По процессуальному руководству прокуратуры Автономной Республики Крым и г. Севастополя установлены еще 44 самолета российских авиакомпаний, направлено в суд ходатайство о наложении арестов на указанные воздушные суда, нарушившие порядок въезда/выезда из/на оккупированный полуостров и правила международных полетов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в 2014 г., после возвращения Крыма в состав России, Украина «закрыла» воздушное пространство над полуостровом, территорию которого считает оккупированной. Свое решение страна объяснила невозможностью отслеживать безопасность полетов. Киев также заявил о прекращении работы всех аэропортов Крыма.

В целом Украина наложила «аресты» уже на 109 российских самолетов, летающих в Крым. В пресс-службе отметили, что соответствующие уголовные производства ведет Служба безопасности Украины (СБУ) «по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее (ч. 2 ст.332-1, ст.334 и ч.1 ст.111 УК Украины)».

В марте 2014 г. в Крыму, который был передан РСФСР Советской Украине в 1954 г., состоялся референдум. По его результатам Крым вновь вошел в состав России, частью которой являлся с конца 18 века.

Ранее по теме: На Украине «арестованы» 65 российских самолетов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных