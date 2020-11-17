Украина может «арестовать» еще 44 российских самолета за полеты в Крым
Прокуратура «Автономной республики Крым», входящая в структуру украинской Генпрокуратуры, направила в суд ходатайство о наложении арестов на 44 самолета российских авиакомпаний, осуществляющих полеты на полуостров после его вхождения в состав России. Об этом сообщила пресс-служба «Автономной республики Крым» в своем Telegram-канале.
«По процессуальному руководству прокуратуры Автономной Республики Крым и г. Севастополя установлены еще 44 самолета российских авиакомпаний, направлено в суд ходатайство о наложении арестов на указанные воздушные суда, нарушившие порядок въезда/выезда из/на оккупированный полуостров и правила международных полетов», — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что в 2014 г., после возвращения Крыма в состав России, Украина «закрыла» воздушное пространство над полуостровом, территорию которого считает оккупированной. Свое решение страна объяснила невозможностью отслеживать безопасность полетов. Киев также заявил о прекращении работы всех аэропортов Крыма.
В целом Украина наложила «аресты» уже на 109 российских самолетов, летающих в Крым. В пресс-службе отметили, что соответствующие уголовные производства ведет Служба безопасности Украины (СБУ) «по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее (ч. 2 ст.332-1, ст.334 и ч.1 ст.111 УК Украины)».
В марте 2014 г. в Крыму, который был передан РСФСР Советской Украине в 1954 г., состоялся референдум. По его результатам Крым вновь вошел в состав России, частью которой являлся с конца 18 века.