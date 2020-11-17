Украина может «арестовать» еще 44 российских самолета за полеты в Крым

В пресс-службе напомнили, что в 2014 г., после возвращения Крыма в состав России, Украина «закрыла» воздушное пространство над полуостровом, территорию которого считает оккупированной. Свое решение страна объяснила невозможностью отслеживать безопасность полетов. Киев также заявил о прекращении работы всех аэропортов Крыма.