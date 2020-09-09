На Украине «арестованы» 65 российских самолетов
Украинский суд «наложил арест» на 65 самолетов российских авиакомпаний, осуществлявших регулярные рейсы в Крым, сообщает пресс-служба прокуратуры «Автономной республики Крым», входящей в структуру украинской Генпрокуратуры, в своем Telegram-канале.
«По ходатайствам прокуратуры автономии наложены аресты на 65 самолетов ‒ нарушителей порядка въезда и выезда с оккупированного полуострова», ‒ сказано в сообщении.
В ведомстве заявили, что около 40 российских авиакомпаний осуществляли перевозки в Крым, несмотря на существующий «запрет», что якобы является нарушением международных правил полетов и законодательства Украины. В пресс-службе напомнили, что в марте 2014 г. Украина «закрыла» воздушное пространство над полуостровом, объяснив это невозможностью следить за безопасностью полетов. В прокуратуре также отметили, что на территории Крыма «прекращено» функционирование всех аэропортов.
Сейчас украинская прокуратура расследует уголовное дело из-за якобы нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных перелетов и нарушения порядка въезда в Крым и выезда из него, рассказали в пресс-службе.
Крым воссоединился с Россией в 2014 г., когда на полуострове состоялся референдум, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.