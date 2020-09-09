На Украине «арестованы» 65 российских самолетов

В ведомстве заявили, что около 40 российских авиакомпаний осуществляли перевозки в Крым, несмотря на существующий «запрет», что якобы является нарушением международных правил полетов и законодательства Украины. В пресс-службе напомнили, что в марте 2014 г. Украина «закрыла» воздушное пространство над полуостровом, объяснив это невозможностью следить за безопасностью полетов. В прокуратуре также отметили, что на территории Крыма «прекращено» функционирование всех аэропортов.