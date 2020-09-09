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На Украине «арестованы» 65 российских самолетов

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Украинский суд «наложил арест» на 65 самолетов российских авиакомпаний, осуществлявших регулярные рейсы в Крым, сообщает пресс-служба прокуратуры «Автономной республики Крым», входящей в структуру украинской Генпрокуратуры, в своем Telegram-канале.

«По ходатайствам прокуратуры автономии наложены аресты на 65 самолетов ‒ нарушителей порядка въезда и выезда с оккупированного полуострова», ‒ сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что около 40 российских авиакомпаний осуществляли перевозки в Крым, несмотря на существующий «запрет», что якобы является нарушением международных правил полетов и законодательства Украины. В пресс-службе напомнили, что в марте 2014 г. Украина «закрыла» воздушное пространство над полуостровом, объяснив это невозможностью следить за безопасностью полетов. В прокуратуре также отметили, что на территории Крыма «прекращено» функционирование всех аэропортов.

Сейчас украинская прокуратура расследует уголовное дело из-за якобы нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных перелетов и нарушения порядка въезда в Крым и выезда из него, рассказали в пресс-службе. 

Крым воссоединился с Россией в 2014 г., когда на полуострове состоялся референдум, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных