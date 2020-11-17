Путин назвал условие для определения статуса Карабаха
Определить статус Нагорного Карабаха можно будет после восстановления отношений между Арменией и Азербайджаном и налаживания мира между жителями этой территории, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы представителей СМИ в эфире телеканала «Россия 24». Сейчас главным достижением является прекращение кровопролития, подчеркнул он.
«На мой взгляд, если будут созданы условия для нормальной жизни, для восстановления отношений между Арменией и Азербайджаном, между людьми на бытовом уровне, особенно в зоне конфликта, то это создаст и условия для определения статуса Карабаха», — сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что окончательный статус Карабаха пока остается не урегулированным. На данный момент стороны сохраняют статус-кво, отметил президент. Вопрос о статусе территории будет решаться в будущем, добавил он.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в Физулинский и Джебраильский районы Карабаха, перешедшие под контроль Баку в рамках заключенного с Ереваном 9 ноября соглашения, заявил о неприемлемости какого-либо особого статуса Карабаха. «Есть единый Азербайджан — многонациональный и многоконфессиональный», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).
Карабах объявил о своей независимости в 1991 г., однако ни одна страна мира не признала его статус. Формально со времен СССР он входит в состав Азербайджана, однако исторически населен армянами и поддерживается Ереваном. 27 сентября там началась война между азербайджанскими и армянскими силами, это произошло спустя 26 лет после заключения соглашения о прекращении огня, подписанного после первой карабахской войны. 9 ноября стороны заключили новое соглашение, согласно которому семь регионов Карабаха возвращаются под контроль Баку, сам Карабах соединяется с Арменией Лачинским коридором, а в зону конфликта для обеспечения соблюдения договоренностей вводятся российские миротворцы.