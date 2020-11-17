Путин назвал условие для определения статуса Карабаха

Карабах объявил о своей независимости в 1991 г., однако ни одна страна мира не признала его статус. Формально со времен СССР он входит в состав Азербайджана, однако исторически населен армянами и поддерживается Ереваном. 27 сентября там началась война между азербайджанскими и армянскими силами, это произошло спустя 26 лет после заключения соглашения о прекращении огня, подписанного после первой карабахской войны. 9 ноября стороны заключили новое соглашение, согласно которому семь регионов Карабаха возвращаются под контроль Баку, сам Карабах соединяется с Арменией Лачинским коридором, а в зону конфликта для обеспечения соблюдения договоренностей вводятся российские миротворцы.