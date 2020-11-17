Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Путин назвал безосновательными обвинения Пашиняна в предательстве

Ведомости

Обвинения, звучащие в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна в предательстве из-за его решения заключить соглашение с Азербайджаном для прекращения войны в Нагорном Карабахе, не имеют под собой никаких оснований, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы СМИ в эфире телеканала «Россия 24».

Путин рассказал, что ранее убедил президента Азербайджана Ильхама Алиева прекратить боевые действия в Карабахе, однако тот назвал обязательным условием этого возвращение на территорию конфликта беженцев. Пашинян, по словам российского лидера, на это не согласился, сказав, что подобные действия неприемлемы, так как угрожают интересам Армении и Карабаха. 

«Мне премьер тогда сказал: «Нет, мы не можем на это пойти. Мы будем бороться. Будем воевать». Поэтому обвинения в его адрес о каком-то предательстве не имеют под собой никаких оснований», — заявил Путин.

Президент России также заявил о недопустимости вмешательства в дела Армении, где после заключения соглашения по Карабаху проходят акции протеста с требованием денонсирования договоренности и отставки правительства. Однако Путин оценил действия Пашиняна в создавшихся условиях, когда Азербайджан занял город Шуша, как правильные. «В интересах армянской стороны было немедленно прекратить боевые действия», — сказал российский лидер.

Путин также назвал «самоубийством» ситуацию, при которой в случае смены власти в Армении новые лидеры отказались бы соблюдать условия достигнутого соглашения по Карабаху. «Это было бы самоубийство. Я еще раз повторяю, премьер Пашинян — ему, конечно, тяжело — но он сказал, обрисовал истинную картину, истинное положение дел», — резюмировал Путин.

Карабах объявил о своей независимости в 1991 г., однако ни одна страна мира не признала его статус. Формально со времен СССР он входит в состав Азербайджана, однако исторически населен армянами и поддерживается Ереваном. 27 сентября там началась война между азербайджанскими и армянскими силами, это произошло спустя 26 лет после заключения соглашения о прекращении огня, подписанного после первой карабахской войны. 9 ноября стороны заключили новое соглашение, согласно которому семь регионов Карабаха возвращаются под контроль Баку, сам Карабах соединяется с Арменией Лачинским коридором, а в зону конфликта для обеспечения соблюдения договоренностей вводятся российские миротворцы.

Ранее по теме: Пашинян объяснил решение пойти на мировое соглашение по Карабаху

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных