Украина заочно арестовала 44 российских самолета из-за полетов в Крым
Украина наложила заочный арест на 44 российских самолета, посещавших Крым после его присоединения к России в 2014 г., сообщила пресс-служба СБУ Украины в своем телеграм-канале.
Арест наложен в рамках уголовного дела по статьям «о нарушении иностранными авиакомпаниями правил международных перелетов и незаконной переправке лиц через государственную границу Украины», уточнили в службе безопасности республики. Там добавили, что на данный момент Украина установила 37 российских авиакомпаний, осуществляющих полеты в Крым.
В пресс-службе прокуратуры «Автономной республики Крым», входящей в структуру украинской Генпрокуратуры, заявляли, что в 2014 г., после возвращения Крыма в состав России, Украина «закрыла» воздушное пространство над полуостровом, территорию которого считает оккупированной. Свое решение страна объяснила невозможностью отслеживать безопасность полетов. Киев также заявил о прекращении работы всех аэропортов Крыма.
Ранее Украина уже наложила «аресты» уже на 109 российских самолетов, летающих в Крым.
В марте 2014 г. в Крыму, который был передан РСФСР Советской Украине в 1954 г., состоялся референдум. По его результатам Крым вновь вошел в состав России, частью которой являлся с конца 18 века.