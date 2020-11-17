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Украина заочно арестовала 44 российских самолета из-за полетов в Крым

Ведомости

Украина наложила заочный арест на 44 российских самолета, посещавших Крым после его присоединения к России в 2014 г., сообщила пресс-служба СБУ Украины в своем телеграм-канале. 

Арест наложен в рамках уголовного дела по статьям «о нарушении иностранными авиакомпаниями правил международных перелетов и незаконной переправке лиц через государственную границу Украины», уточнили в службе безопасности республики. Там добавили, что на данный момент Украина установила 37 российских авиакомпаний, осуществляющих полеты в Крым. 

В пресс-службе прокуратуры «Автономной республики Крым», входящей в структуру украинской Генпрокуратуры, заявляли, что в 2014 г., после возвращения Крыма в состав России, Украина «закрыла» воздушное пространство над полуостровом, территорию которого считает оккупированной. Свое решение страна объяснила невозможностью отслеживать безопасность полетов. Киев также заявил о прекращении работы всех аэропортов Крыма.

Ранее Украина уже наложила «аресты» уже на 109 российских самолетов, летающих в Крым.

В марте 2014 г. в Крыму, который был передан РСФСР Советской Украине в 1954 г., состоялся референдум. По его результатам Крым вновь вошел в состав России, частью которой являлся с конца 18 века.

Ранее по теме: Украина может «арестовать» еще 44 российских самолета за полеты в Крым

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных