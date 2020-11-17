Турецкий парламент одобрил отправку военных в Азербайджан
Парламент Турции одобрил указ президента страны Реджепа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.
Как отмечает агентство, указ Эрдогана предполагает отправку турецких войск в Азербайджан на один год. До этого Эрдоган запросил одобрение парламентариев для того, чтобы направить военных на азербайджанскую территорию.
Накануне, комментируя намерение Турции принять такое решение, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что это связано с созданием российско-турецкого мониторингового центра, который будет следить за соблюдением перемирия в Нагорном Карабахе.
«Дело в том, что там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана, туда нужно отправить турецких военных. Это выполнение внутренних процедур, предусмотренных внутренним законодательством Турецкой республики, то внутреннее дело Турции», — сказал Песков, пояснив, что создание центра осуществляется в рамках двухсторонних договоренностей между Москвой и Анкарой.
Мониторинговый центр, удаленный от зоны армяно-азербайдджанского конфликта, создан после того, как при посредничестве России лидеры Армении Никол Пашинян и Азербайджана Ильхам Алиев договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе.