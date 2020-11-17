Турецкий парламент одобрил отправку военных в Азербайджан

«Дело в том, что там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана, туда нужно отправить турецких военных. Это выполнение внутренних процедур, предусмотренных внутренним законодательством Турецкой республики, то внутреннее дело Турции», — сказал Песков, пояснив, что создание центра осуществляется в рамках двухсторонних договоренностей между Москвой и Анкарой.