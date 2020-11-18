СМИ сообщили о задержании зампреда правительства Московской области
Следственный комитет (СК) задержал зампредседателя правительства Московской области, регионального министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина, сообщают ТАСС и газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Представитель СКР отказался прокомментировать «Ведомостям» информацию о задержании Куракина. «Ведомости» направили запрос в правительство Московской области.
«С Дмитрием Куракиным действительно проводились следственные действия. Он задержан», — рассказал источник агентства. Он добавил, что задержание связано с преступлением коррупционной направленности, но деталей не уточнил.
Как пояснили собеседники «Коммерсантъ», сотрудники СК на основании обысков и допросов, проведенных накануне, решили задержать Куракина по подозрению в преступлениях, связанных с военным имуществом — лесом и земельными участками. Кроме министра, по данным источников, задержаны также двое его предполагаемых сообщников, имена которых газета не называет.
Днем ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в силовых структурах сообщил, что сотрудники СКР и ФСБ провели у Куракина обыск. По данным газеты, обвинение Куракину не предъявлено. Какой процессуальный статус он имеет в этом деле, неизвестно.
Собеседники издания поясняли, что обыски были связаны с прошлым местом работы Куракина — департаментом имущественных отношений (ДИО) Минобороны. Там он занимал пост директора с 2012 по 2017 гг. На эту должность Куракин пришел после Евгении Васильевой, осужденной на пять лет за хищения на несколько миллионов рублей при продаже имущества ведомства.
Куракин с 2002 по 2008 г. работал в петербургском ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости», в 2008–2012 гг. — зампредом, а затем и главой комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга. С 2017 г. он работает в правительстве Московской области.