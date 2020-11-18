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СМИ сообщили о задержании зампреда правительства Московской области

Ведомости

Следственный комитет (СК) задержал зампредседателя правительства Московской области, регионального министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина, сообщают ТАСС и газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Представитель СКР отказался прокомментировать «Ведомостям» информацию о задержании Куракина. «Ведомости» направили запрос в правительство Московской области.

«С Дмитрием Куракиным действительно проводились следственные действия. Он задержан», — рассказал источник агентства. Он добавил, что задержание связано с преступлением коррупционной направленности, но деталей не уточнил.

Как пояснили собеседники «Коммерсантъ», сотрудники СК на основании обысков и допросов, проведенных накануне, решили задержать Куракина по подозрению в преступлениях, связанных с военным имуществом — лесом и земельными участками. Кроме министра, по данным источников, задержаны также двое его предполагаемых сообщников, имена которых газета не называет.

Днем ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в силовых структурах сообщил, что сотрудники СКР и ФСБ провели у Куракина обыск. По данным газеты, обвинение Куракину не предъявлено. Какой процессуальный статус он имеет в этом деле, неизвестно. 

Собеседники издания поясняли, что обыски были связаны с прошлым местом работы Куракина — департаментом имущественных отношений (ДИО) Минобороны. Там он занимал пост директора с 2012 по 2017 гг. На эту должность Куракин пришел после Евгении Васильевой, осужденной на пять лет за хищения на несколько миллионов рублей при продаже имущества ведомства.

Куракин с 2002 по 2008 г. работал в петербургском ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости», в 2008–2012 гг. — зампредом, а затем и главой комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга. С 2017 г. он работает в правительстве Московской области.

Ранее по теме: «Коммерсантъ» сообщил об обыске у зампреда правительства Московской области

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных