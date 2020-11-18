СМИ сообщили о задержании зампреда правительства Московской области

Собеседники издания поясняли, что обыски были связаны с прошлым местом работы Куракина — департаментом имущественных отношений (ДИО) Минобороны. Там он занимал пост директора с 2012 по 2017 гг. На эту должность Куракин пришел после Евгении Васильевой, осужденной на пять лет за хищения на несколько миллионов рублей при продаже имущества ведомства.