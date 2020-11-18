Трамп уволил ответственного за кибербезопасность на выборах
Кандидат в президенты США от республиканской партии, действующий президент Дональд Трамп уволил Кристофера Кребса с поста директора Агентства кибербезопасности и инфраструктурной безопасности. Об этом Трамп сообщил в своем аккаунте в Twitter. Президент пояснил, что увольнение связано с недавним заявлением Кребса о безопасности выборов президента США.
«Недавнее заявление Криса Кребса о безопасности выборов 2020 г. было крайне неточным, поскольку на выборах были массовые нарушения и мошенничество — включая голосование умерших людей, включая наблюдателей за опросами, которых не пускали на избирательные участки, “глюки” в машинах для голосования, которые меняли голоса с Трампа на Байдена, позднее голосование и многое другое», — рассказал Трамп. Twitter пометил заявление Трампа как «спорное».
Газета The New York Times пояснила, что Кребс был ответственным за кибербезопасность выборов президента в 2020 г. Издание отметило, что Кребс «систематически оспаривал ложные заявления Трампа в последние дни о том, что президентство было украдено у него с помощью мошеннических бюллетеней и программных сбоев, которые изменили миллионы голосов».
Ранее Трамп заявил, что кандидат в президенты от демократической партии Джо Байден одержал победу благодаря фальсификациям. После президент отказался признавать победу кандидата от демократической партии Джо Байдена и заявил, что выборы были сфальсифицированы. Затем Трамп заявил о своей победе на выборах президента США.
Основной день голосования за нового президента США состоялся 3 ноября. Официально итоги выборов еще не подведены. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, бывший вице-президент страны Джо Байден набрал 290 голосов выборщиков из 538 возможных, для победы необходимо 270. У Трампа 232 голоса.
Действующий президент настаивает, что выборы сфальсифицированы и коррумпированы. Его штаб объявил о намерении обратиться в суды штатов, где Трамп проиграл, для пересчета результатов народного голосования. Команда Трампа считает, что демократы могли подделать избирательные бюллетени, присланные по почте. Подсчет голосов еще не окончен.