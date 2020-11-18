Трамп уволил ответственного за кибербезопасность на выборах

«Недавнее заявление Криса Кребса о безопасности выборов 2020 г. было крайне неточным, поскольку на выборах были массовые нарушения и мошенничество — включая голосование умерших людей, включая наблюдателей за опросами, которых не пускали на избирательные участки, “глюки” в машинах для голосования, которые меняли голоса с Трампа на Байдена, позднее голосование и многое другое», — рассказал Трамп. Twitter пометил заявление Трампа как «спорное».