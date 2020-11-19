Песков сообщил об отсутствии планов по обращению Путина к россиянам
Обращение президента России Владимира Путина к нации на фоне ситуации с коронавирусом пока не планируется, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«В настоящее время каких-то обращений отдельных не планируется», — сказал Песков. Он отметил, что президент обращается к нации «по мере необходимости», и напомнил, что вчерашнее совещание Путина с правительством было посвящено ситуации с коронавирусом.
Песков подчеркнул, что на последних совещаниях президента с членами правительства в списке оперативных вопросов обсуждалась тема коронавируса. Она является приоритетной для главы государства, совместно с оперативным штабом и всеми комиссиями правительства он занимается ею «фактически ежедневно и ежечасно». «Эта необходимость продиктована серьезностью ситуации, напряженностью ситуации», – добавил пресс-секретарь российского лидера.
Вчера в ходе совещания с правительством Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране складывается непросто. Президент призвал глав субъектов не пытаться приукрасить ситуацию с COVID-19, «настойчиво и ежечасно» решать возникающие проблемы.
По данным оперативного штаба на 19 ноября, в России за сутки выявили 23 610 новых случаев коронавируса – рекорд с начала пандемии. Общее число случаев заражения в стране составляет 2 015 608. За сутки также зафиксировано рекордное число умерших — 463 пациента. Общее число летальных исходов выросло до 34 850, выздоровели 1 526 656 человек. 454 102 человека продолжают лечение.