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Песков сообщил об отсутствии планов по обращению Путина к россиянам

Ведомости

Обращение президента России Владимира Путина к нации на фоне ситуации с коронавирусом пока не планируется, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«В настоящее время каких-то обращений отдельных не планируется», — сказал Песков. Он отметил, что президент обращается к нации «по мере необходимости», и напомнил, что вчерашнее совещание Путина с правительством было посвящено ситуации с коронавирусом.

Песков подчеркнул, что на последних совещаниях президента с членами правительства в списке оперативных вопросов обсуждалась тема коронавируса. Она является приоритетной для главы государства, совместно с оперативным штабом и всеми комиссиями правительства он занимается ею «фактически ежедневно и ежечасно». «Эта необходимость продиктована серьезностью ситуации, напряженностью ситуации», – добавил пресс-секретарь российского лидера.

Вчера в ходе совещания с правительством Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране складывается непросто. Президент призвал глав субъектов не пытаться приукрасить ситуацию с COVID-19, «настойчиво и ежечасно» решать возникающие проблемы.

По данным оперативного штаба на 19 ноября, в России за сутки выявили 23 610 новых случаев коронавируса – рекорд с начала пандемии. Общее число случаев заражения в стране составляет 2 015 608. За сутки также зафиксировано рекордное число умерших — 463 пациента. Общее число летальных исходов выросло до 34 850, выздоровели 1 526 656 человек. 454 102 человека продолжают лечение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных