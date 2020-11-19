Песков сообщил об отсутствии планов по обращению Путина к россиянам

Песков подчеркнул, что на последних совещаниях президента с членами правительства в списке оперативных вопросов обсуждалась тема коронавируса. Она является приоритетной для главы государства, совместно с оперативным штабом и всеми комиссиями правительства он занимается ею «фактически ежедневно и ежечасно». «Эта необходимость продиктована серьезностью ситуации, напряженностью ситуации», – добавил пресс-секретарь российского лидера.