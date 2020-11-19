Путин назвал обоснованными претензии людей к государству

Президент подчеркнул, что «это очень хорошо еще и потому, что государство декларирует какие-то задачи и цели и реализует». «Если государству удается реализовать заявленные цели и выполнять свои обещания, то это дает очень позитивную динамику развития в данном случае в этом секторе экономики», – подчеркнул Путин.