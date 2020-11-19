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Путин назвал обоснованными претензии людей к государству

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У граждан много претензий к государству, в основном это обоснованно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Конечно, у граждан всегда много претензий к государству, и обоснованно, как правило», — сказал Путин в ходе обсуждения увеличения числа самозанятых в стране. По словам главы ФНС, их количество растет по 5 000 в день.

Президент подчеркнул, что «это очень хорошо еще и потому, что государство декларирует какие-то задачи и цели и реализует». «Если государству удается реализовать заявленные цели и выполнять свои обещания, то это дает очень позитивную динамику развития в данном случае в этом секторе экономики», – подчеркнул Путин.

Ранее президент заявлял, что одно из главных качеств управленца – это умение слышать людей, чувствовать и понимать проблемы страны, граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных