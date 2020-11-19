Путин назвал обоснованными претензии людей к государству
У граждан много претензий к государству, в основном это обоснованно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
«Конечно, у граждан всегда много претензий к государству, и обоснованно, как правило», — сказал Путин в ходе обсуждения увеличения числа самозанятых в стране. По словам главы ФНС, их количество растет по 5 000 в день.
Президент подчеркнул, что «это очень хорошо еще и потому, что государство декларирует какие-то задачи и цели и реализует». «Если государству удается реализовать заявленные цели и выполнять свои обещания, то это дает очень позитивную динамику развития в данном случае в этом секторе экономики», – подчеркнул Путин.
Ранее президент заявлял, что одно из главных качеств управленца – это умение слышать людей, чувствовать и понимать проблемы страны, граждан.