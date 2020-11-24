Шесть стран присоединились к санкциям ЕС против Белоруссии

Ранее ЕС ввел санкции против 55 граждан Белоруссии, которые, по мнению стран-участниц, причастны к фальсификации результатов выборов в республике, а также виновны в «жестких репрессиях» по отношению к мирным протестующим и их запугивании. Ограничительные меры были распространены в том числе на президента республики Александра Лукашенко и его старшего сына Виктора. Лицам, на которых распространяются санкции, запрещено въезжать в страны ЕС. Их активы и счета в иностранных банках при наличии замораживаются.