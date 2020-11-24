Шесть стран присоединились к санкциям ЕС против Белоруссии
Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к санкциям, которые Европейский союз (ЕС) ранее ввел в отношении 55 высокопоставленных лиц Белоруссии, включая президента страны Александра Лукашенко. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
«Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория и Албания, а также входящие в Европейскую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ) Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединяются к решению Совета. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению», — сказано в документе.
Ранее ЕС ввел санкции против 55 граждан Белоруссии, которые, по мнению стран-участниц, причастны к фальсификации результатов выборов в республике, а также виновны в «жестких репрессиях» по отношению к мирным протестующим и их запугивании. Ограничительные меры были распространены в том числе на президента республики Александра Лукашенко и его старшего сына Виктора. Лицам, на которых распространяются санкции, запрещено въезжать в страны ЕС. Их активы и счета в иностранных банках при наличии замораживаются.
Кроме того, 19 ноября СМИ узнали, что ЕС согласовал третий пакет санкций в отношении Белоруссии. Планируется, что новые меры затронут структуры, финансирующие Лукашенко.
Протесты в Белоруссии начались 9 августа, когда в стране прошли выборы главы государства. По данным ЦИК, президент страны Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. После выборов в стране начались акции протеста, которые частично продолжаются до сих пор. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран.