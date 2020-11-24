Лавров назвал условия сотрудничества по Договору об открытом небе

«Мы готовы к тому, чтобы продолжать сотрудничать в рамках этого важного документа при том понимании, что все остающиеся участники будут свято соблюдать требования этого документа», — цитирует «РИА Новости» Лаврова. Он напомнил, что информация, которую получают страны-участницы во время облета территорий друг друга, предназначена только для тех, кто остается в договоре, а также уточнил, что когда территория предъявляется для инспекции, из этой территории не может быть никаких изъятий