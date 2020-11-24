Лавров назвал условия сотрудничества по Договору об открытом небе
Россия готова оставаться в Договоре об открытом небе (ДОН), если остальные участники будут соблюдать требования документа, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире телеканала »Россия 24».
«Мы готовы к тому, чтобы продолжать сотрудничать в рамках этого важного документа при том понимании, что все остающиеся участники будут свято соблюдать требования этого документа», — цитирует «РИА Новости» Лаврова. Он напомнил, что информация, которую получают страны-участницы во время облета территорий друг друга, предназначена только для тех, кто остается в договоре, а также уточнил, что когда территория предъявляется для инспекции, из этой территории не может быть никаких изъятий
По словам Лаврова, позиция России хорошо известна и базируется на положениях договора. «Но, с учетом того, что наши западные коллеги ведут себя далеко не всегда по-джентльменски, мы бы хотели, прежде чем определяться с этим договором, еще раз юридически закрепить обязательства остающихся в договоре западных стран выполнять упомянутые мной его положения», — подчеркнул министр.
21 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из договора. Причиной такого решения он назвал якобы имевшие место многочисленные нарушения со стороны России. В Кремле заявили, что сожалеют о выходе США из договора.
Договор об открытом небе был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками были 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, а также Россия, Украина, Белоруссия и ряд других европейских стран. Этот договор разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности.