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В Кремле прокомментировали выход США из Договора по открытому небу

Ведомости

Кремль сожалеет о выходе США из Договора по открытому небу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы сожалеем в этой связи», — сказал Песков, отметив, что договор является «очень важным звеном в целом в деле укрепления взаимного доверия, в деле контроля над вооружениями». Когда США заявили о намерении выйти из него, Кремль спрогнозировал негативные последствия такого шага и подчеркнул, что в результате этого действия документ потеряет свою жизнеспособность.

21 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из договора. Причиной такого решения он назвал многочисленные нарушения со стороны России. 22 ноября советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон больше не является участником Договора по открытому небу. МИД России, комментируя выход Вашингтона из договора, сообщил, что Москва намерена добиваться от государств, оставшихся в договоре, твердых гарантий выполнения их обязательств.

Договор об открытом небе был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками стали 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, Россию, Украину, Белоруссию и ряд других европейских стран. Этот договор разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности.

Ранее по теме: В США официально подтвердили выход из Договора по открытому небу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных