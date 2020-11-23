В Кремле прокомментировали выход США из Договора по открытому небу

«Мы сожалеем в этой связи», — сказал Песков, отметив, что договор является «очень важным звеном в целом в деле укрепления взаимного доверия, в деле контроля над вооружениями». Когда США заявили о намерении выйти из него, Кремль спрогнозировал негативные последствия такого шага и подчеркнул, что в результате этого действия документ потеряет свою жизнеспособность.