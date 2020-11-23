В Кремле прокомментировали выход США из Договора по открытому небу
Кремль сожалеет о выходе США из Договора по открытому небу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы сожалеем в этой связи», — сказал Песков, отметив, что договор является «очень важным звеном в целом в деле укрепления взаимного доверия, в деле контроля над вооружениями». Когда США заявили о намерении выйти из него, Кремль спрогнозировал негативные последствия такого шага и подчеркнул, что в результате этого действия документ потеряет свою жизнеспособность.
21 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из договора. Причиной такого решения он назвал многочисленные нарушения со стороны России. 22 ноября советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон больше не является участником Договора по открытому небу. МИД России, комментируя выход Вашингтона из договора, сообщил, что Москва намерена добиваться от государств, оставшихся в договоре, твердых гарантий выполнения их обязательств.
Договор об открытом небе был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками стали 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, Россию, Украину, Белоруссию и ряд других европейских стран. Этот договор разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности.