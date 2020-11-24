Трамп анонсировал крупный иск о фальсификации результатов выборов

О намерении обратиться в суд в связи с возможной фальсификацией результатов выборов Трамп заявил сразу после завершения голосования 3 ноября. Президент США подчеркнул, что, если бы не подтасовка бюллетеней, победу одержал бы именно он. Штаб Трампа выразил намерение подать иски в суды нескольких штатов, где кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент страны Джо Байден опередил соперника с небольшим отрывом.