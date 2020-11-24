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Трамп анонсировал крупный иск о фальсификации результатов выборов

Ведомости

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени его штаб обратится в суд с «большим иском», где будут описаны фальсификации на прошедших выборах президента страны. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

«Мы упорно боремся. Наш большой иск, в котором подробно описываются все фальсификации бюллетеней и многое другое, скоро будет подан. Сфальсифицированные выборы!» — заявил Трамп.

Данной публикацией Трамп прокомментировал результаты опроса, проведенного изданием Politico и компанией Seven Letter Insight. Согласно исследованию, 79% избирателей, отдавших свой голос за Трампа, убеждены, что выборы были «украдены».

«Они на 100% правы», — заявил президент. При этом Twitter в очередной раз пометил данный пост президента как спорный.

О намерении обратиться в суд в связи с возможной фальсификацией результатов выборов Трамп заявил сразу после завершения голосования 3 ноября. Президент США подчеркнул, что, если бы не подтасовка бюллетеней, победу одержал бы именно он. Штаб Трампа выразил намерение подать иски в суды нескольких штатов, где кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент страны Джо Байден опередил соперника с небольшим отрывом. 

По предварительным данным, опубликованным Fox News, победу на прошедших выборах одержал Байден. Он набрал 306 голосов выборщиков из 538 возможных. При этом, чтобы стать новым президентом США, необходимо получить 270. У Трампа 232 голоса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных