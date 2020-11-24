Трамп разрешил своей администрации начать работу по передаче власти

Действующий президент США Дональд Трамп, комментируя это заявление в Twitter, рекомендовал Мерфи и членам своей администрации «делать то, что необходимо» в вопросе передачи власти. При этом он не стал признавать свое поражение на выборах. Штаб Байдена подтвердил начало формальной процедуры передачи власти.