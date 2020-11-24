Трамп разрешил своей администрации начать работу по передаче власти
Управление общих служб США сообщило штабу демократа Джо Байдена о готовности начать процедуру передачи власти. Об этом сообщил CNN.
«Управление общих служб проинформировало избранного президента Джо Байдена, что администрация готова начать процесс формальной передачи власти», — говорится в материале. По словам директора управления Эмили Мерфи, она пришла к этому решению независимо, на основании закона и имеющихся фактов.
«На меня никогда не оказывалось прямое или косвенное давление со стороны какого-либо должностного лица исполнительной власти», — добавила Мерфи, уточнив, что сотрудникам управления угрожали неизвестные.
Действующий президент США Дональд Трамп, комментируя это заявление в Twitter, рекомендовал Мерфи и членам своей администрации «делать то, что необходимо» в вопросе передачи власти. При этом он не стал признавать свое поражение на выборах. Штаб Байдена подтвердил начало формальной процедуры передачи власти.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. Официально итоги выборов еще не подведены. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, бывший вице-президент страны Джо Байден набрал 306 голосов выборщиков из 538 возможных, для победы необходимо 270. У Трампа 232 голоса. Сейчас команда Трампа, включая его адвоката Руди Джулиани, пытается оспорить в судах итоги голосования, обвиняя демократов в фальсификациях.