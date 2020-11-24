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Трамп разрешил своей администрации начать работу по передаче власти

Ведомости

Управление общих служб США сообщило штабу демократа Джо Байдена о готовности начать процедуру передачи власти. Об этом сообщил CNN.

«Управление общих служб проинформировало избранного президента Джо Байдена, что администрация готова начать процесс формальной передачи власти», — говорится в материале. По словам директора управления Эмили Мерфи, она пришла к этому решению независимо, на основании закона и имеющихся фактов.

«На меня никогда не оказывалось прямое или косвенное давление со стороны какого-либо должностного лица исполнительной власти», — добавила Мерфи, уточнив, что сотрудникам управления угрожали неизвестные.

Действующий президент США Дональд Трамп, комментируя это заявление в Twitter, рекомендовал Мерфи и членам своей администрации «делать то, что необходимо» в вопросе передачи власти. При этом он не стал признавать свое поражение на выборах. Штаб Байдена подтвердил начало формальной процедуры передачи власти.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Официально итоги выборов еще не подведены. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, бывший вице-президент страны Джо Байден набрал 306 голосов выборщиков из 538 возможных, для победы необходимо 270. У Трампа 232 голоса. Сейчас команда Трампа, включая его адвоката Руди Джулиани, пытается оспорить в судах итоги голосования, обвиняя демократов в фальсификациях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных