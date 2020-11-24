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Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном работу российских миротворцев в Карабахе

Ведомости

Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонных разговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.

«Рассмотрены модальности работы российских миротворцев в районе Нагорного Карабаха и дальнейшие шаги по оказанию гуманитарной помощи населению», — говорится в сообщении. 

В ходе телефонных переговоров, которые состоялись 23 и 24 ноября, стороны также обсудили итоги поездки российской межведомственной делегации в Ереван и Баку 21 ноября, выполнение положений заявления лидеров трех стран от 9 ноября, вопросы экономического взаимодействия и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе, рассказали в Кремле. 

Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября. Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Также под контролем Баку, согласно договоренностям, остаются юг Карабаха и город Шуша. 

На новой линии разграничения между силами НКР и азербайджанской армией, а также в связывающем непризнанную республику с Арменией Лачинском коридоре, разместились почти 2 000 российских миротворцев. Они будут в течение пяти лет обеспечивать режим сохранения огня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных