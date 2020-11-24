Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном работу российских миротворцев в Карабахе
Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонных разговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.
«Рассмотрены модальности работы российских миротворцев в районе Нагорного Карабаха и дальнейшие шаги по оказанию гуманитарной помощи населению», — говорится в сообщении.
В ходе телефонных переговоров, которые состоялись 23 и 24 ноября, стороны также обсудили итоги поездки российской межведомственной делегации в Ереван и Баку 21 ноября, выполнение положений заявления лидеров трех стран от 9 ноября, вопросы экономического взаимодействия и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе, рассказали в Кремле.
Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября. Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Также под контролем Баку, согласно договоренностям, остаются юг Карабаха и город Шуша.
На новой линии разграничения между силами НКР и азербайджанской армией, а также в связывающем непризнанную республику с Арменией Лачинском коридоре, разместились почти 2 000 российских миротворцев. Они будут в течение пяти лет обеспечивать режим сохранения огня.