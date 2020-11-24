Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном работу российских миротворцев в Карабахе

Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября. Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Также под контролем Баку, согласно договоренностям, остаются юг Карабаха и город Шуша.