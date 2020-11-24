Власти Пенсильвании и Невады утвердили победу Байдена на выборах

Губернатор Пенсильвании Том Вульф заявил о победе в своем штате кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена. Соответствующее заявление губернатор опубликовал на своей странице в Twitter. Пенсильвания направит в коллегию выборщиков 20 человек.