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Власти Пенсильвании и Невады утвердили победу Байдена на выборах

Ведомости

Губернатор Пенсильвании Том Вульф заявил о победе в своем штате кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена. Соответствующее заявление губернатор опубликовал на своей странице в Twitter. Пенсильвания направит в коллегию выборщиков 20 человек.

Он также добавил, что уже подписал соотвествующий сертификат — голоса выборщиков Пенсильвании получат Джо Байден и Камала Харрис, утвержденный кандидат в вице-президенты США.

Верховный суд Невады также утвердил результаты выборов в штате — победил демократ Джо Байден, передает агентство AP. От Невады Байдену достается еще 6 выборщиков.

Это уже третий ключевой штат, который официально подтвердил победу Байдена за последние сутки. Ранее победу Байдена признал Мичиган, от которого Байдену достанется 16 выборщиков.

По предварительным данным, ранее опубликованным Fox News, победу на прошедших выборах одержал Байден. У него было 306 голосов выборщиков из 538 возможных. При этом, чтобы стать новым президентом США, необходимо получить 270. У действующего президента Дональда Трампа 232 голоса.

Ранее Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа о недостаточном доступе наблюдателей к избирательным участкам в Филадельфии. Кроме того, окружной суд в Пенсильвании не удовлетворил иск с просьбой не учитывать голоса в бюллетенях, отправленных почтой.

Ранее по теме: Трамп анонсировал крупный иск о фальсификации результатов выборов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных