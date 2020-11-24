Трамп поздравил американцев с новым биржевым рекордом

Незадолго до этого губернатор Пенсильвании Том Вульф заявил о победе в своем штате кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена. Верховный суд Невады также утвердил результаты выборов в штате — победил демократ Джо Байден. Ранее сегодня Трамп заявил, что в скором времени его штаб обратится в суд с «большим иском», где будут описаны фальсификации на прошедших выборах президента страны.