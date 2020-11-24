Трамп поздравил американцев с новым биржевым рекордом
Президент США Дональд Трамп поздравил американцев с тем, что биржевой индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) впервые достиг отметки 30 000 пунктов, сообщают «РИА Новости».
«Хочу поздравить народ нашей страны… индекс DJIA достиг 30 тысяч (пунктов), это высочайший уровень в истории», — сказал Трамп, назвав этот показатель «священной цифрой». Он также отметил, что доволен тем, что происходит с вакциной от коронавируса.
Президент выступал менее минуты и не ответил на вопросы журналистов о выборах, уточняет агентство.
Незадолго до этого губернатор Пенсильвании Том Вульф заявил о победе в своем штате кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена. Верховный суд Невады также утвердил результаты выборов в штате — победил демократ Джо Байден. Ранее сегодня Трамп заявил, что в скором времени его штаб обратится в суд с «большим иском», где будут описаны фальсификации на прошедших выборах президента страны.
По предварительным данным, ранее опубликованным Fox News, победу на прошедших выборах одержал Байден. У него было 306 голосов выборщиков из 538 возможных. При этом, чтобы стать новым президентом США, необходимо получить 270. У действующего президента Дональда Трампа 232 голоса.