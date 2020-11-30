Пресс-секретарем Белого дома станет экс-представитель госдепа Псаки
Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден назначит Дженнифер Псаки пресс-секретарем Белого дома, говорится на сайте команды Байдена.
Байден отметил, что коммуникационная команда Белого дома будет состоять полностью из женщин. Так, он решил назначить директором по коммуникациям Белого дома 39-летнюю Кейт Бедингфилд, которая была заместителем менеджера его предвыборной кампании. «Я с гордостью объявляю сегодня о создании первой старшей коммуникационной команды Белого дома, полностью состоящей из женщин», — цитирует пресс-служба Байдена.
На сайте отмечается, что сейчас Псаки курирует группу подтверждения перехода власти к Байдену и вице-президенту Камале Харрис. В 2015-2017 гг. она работала помощником 44-го президента США Барака Обамы по коммуникациям, а в 2013-2015 гг. была официальным представителем Государственного департамента при госсекретаре Джоне Керри.
Джен Псаки стала известна в России в связи с ее выступлениями по поводу конфликта на Украине. В июне 2014 г. на «Первом канале» в программе «Политика» Александр Гордон процитировал следующие слова, которые она якобы сказала на брифинге для журналистов, отвечая на вопрос об украинских беженцах в России: «Это просто туристы. Например, говорят, в ростовских горах прекрасный лечебный горный воздух». Позже журналист Мэтт Ли назвал эти слова выдуманными.
Выборы президента состоялись 3 ноября, однако официально итоги еще не подведены. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, бывший вице-президент страны Джо Байден набрал достаточно количество голосов выборщиков, чтобы одержать победу. Сейчас команда Трампа, включая его адвоката Руди Джулиани, пытается оспорить в судах итоги голосования, обвиняя демократов в фальсификациях. Ранее Трамп согласился начать процесс передачи власти Байдену.