Пресс-секретарем Белого дома станет экс-представитель госдепа Псаки

Джен Псаки стала известна в России в связи с ее выступлениями по поводу конфликта на Украине. В июне 2014 г. на «Первом канале» в программе «Политика» Александр Гордон процитировал следующие слова, которые она якобы сказала на брифинге для журналистов, отвечая на вопрос об украинских беженцах в России: «Это просто туристы. Например, говорят, в ростовских горах прекрасный лечебный горный воздух». Позже журналист Мэтт Ли назвал эти слова выдуманными.