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Пресс-секретарем Белого дома станет экс-представитель госдепа Псаки

Ведомости

Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден назначит Дженнифер Псаки пресс-секретарем Белого дома, говорится на сайте команды Байдена.

Байден отметил, что коммуникационная команда Белого дома будет состоять полностью из женщин. Так, он решил назначить директором по коммуникациям Белого дома 39-летнюю Кейт Бедингфилд, которая была заместителем менеджера его предвыборной кампании. «Я с гордостью объявляю сегодня о создании первой старшей коммуникационной команды Белого дома, полностью состоящей из женщин», — цитирует пресс-служба Байдена. 

На сайте отмечается, что сейчас Псаки курирует группу подтверждения перехода власти к Байдену и вице-президенту Камале Харрис. В 2015-2017 гг. она работала помощником 44-го президента США Барака Обамы по коммуникациям, а в 2013-2015 гг. была официальным представителем Государственного департамента при госсекретаре Джоне Керри. 

Джен Псаки стала известна в России в связи с ее выступлениями по поводу конфликта на Украине. В июне 2014 г. на «Первом канале» в программе «Политика» Александр Гордон процитировал следующие слова, которые она якобы сказала на брифинге для журналистов, отвечая на вопрос об украинских беженцах в России: «Это просто туристы. Например, говорят, в ростовских горах прекрасный лечебный горный воздух». Позже журналист Мэтт Ли назвал эти слова выдуманными.

Выборы президента состоялись 3 ноября, однако официально итоги еще не подведены. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, бывший вице-президент страны Джо Байден набрал достаточно количество голосов выборщиков, чтобы одержать победу. Сейчас команда Трампа, включая его адвоката Руди Джулиани, пытается оспорить в судах итоги голосования, обвиняя демократов в фальсификациях. Ранее Трамп согласился начать процесс передачи власти Байдену.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных