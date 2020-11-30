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ТАСС сообщило о самоубийстве сотрудника ФСО на территории Кремля

Ведомости

В Москве на территории Кремля во время несения службы покончил с собой сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сотрудник покончил с собой во время службы. По данному факту проводится проверка», — сообщили агентству. Источник не уточнил, к какому подразделению принадлежал погибший, однако опроверг информацию о том, что оно выполняет функции по охране президента.

Telegram-канал Baza со ссылкой на сослуживцев погибшего сообщает, что возможной причиной самоубийства могли стать переработки и тяжелые условия работы. По словам собеседников канала, жалобы к руководству ФСО оставались без ответа. Одна из последних смен погибшего длилась 15 часов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных