ТАСС сообщило о самоубийстве сотрудника ФСО на территории Кремля
В Москве на территории Кремля во время несения службы покончил с собой сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Сотрудник покончил с собой во время службы. По данному факту проводится проверка», — сообщили агентству. Источник не уточнил, к какому подразделению принадлежал погибший, однако опроверг информацию о том, что оно выполняет функции по охране президента.
Telegram-канал Baza со ссылкой на сослуживцев погибшего сообщает, что возможной причиной самоубийства могли стать переработки и тяжелые условия работы. По словам собеседников канала, жалобы к руководству ФСО оставались без ответа. Одна из последних смен погибшего длилась 15 часов.