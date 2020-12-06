В правилах о грин-картах США уроженцев Южных Курил признали японцами
В США рассматривают россиян, родившихся на Южных Курилах, уроженцами Японии, пишет японская газета Hokkaido Shimbun со ссылкой на правила проведения розыгрышей грин-карт.
«Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, оплачивают налоги в Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, оплачивают налоги в России», — говорится в документе.
Официальное разъяснение госдепартамента США по этому поводу появилось в 2018 г., отмечает издание.
Из-за затянувшегося спора о Южных Курилах между Россией и Японией отсутствует мирный договор. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г. После этого СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения.
Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Россия же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.