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В правилах о грин-картах США уроженцев Южных Курил признали японцами

Ведомости

В США рассматривают россиян, родившихся на Южных Курилах, уроженцами Японии, пишет японская газета Hokkaido Shimbun со ссылкой на правила проведения розыгрышей грин-карт.

«Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, оплачивают налоги в Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, оплачивают налоги в России», — говорится в документе.

Официальное разъяснение госдепартамента США по этому поводу появилось в 2018 г., отмечает издание.

Из-за затянувшегося спора о Южных Курилах между Россией и Японией отсутствует мирный договор. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г. После этого СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения.

Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Россия же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных