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Новый японский премьер намерен поставить точку в переговорах о Курилах

Ведомости

Постановку завершающей точки в переговорах о южной части Курильских островов не надо откладывать до следующих поколений, заявил новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга в своей первой программной речи в парламенте, передает ТАСС.

«Нужно поставить завершающую точку в переговорах о северных территориях (южной части Курильских островов), не откладывая это до следующих поколений», — сказал Суга, отметив, что с помощью откровенного диалога на уровне высших руководителей будет стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией, включая подписание мирного договора.

Мирного договора между Японией и Россией нет из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения.

Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора. В конце сентября Суга в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о своем желании решить территориальную проблему между странами.

Ранее по теме: Японский премьер заявил Путину о желании решить вопрос Курильских островов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных