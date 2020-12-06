Санду призвала к отставке правительства и роспуску парламента
Избранный президент Молдавии Майя Санду выступила на митинге в Кишиневе, потребовав от правительства уйти в отставку, чтобы начать процедуру роспуска парламента, передает ТАСС.
«Этот парламент должен уйти. И самый короткий путь — отставка правительства», — заявила она.
По словам Санду, граждане Молдавии устали от действующего правительства и парламента, которые хотят «продолжать грабить государство».
Действующий президент страны Игорь Додон стремится удержать власть, а его сторонники принимают законы, ограничивающие возможности президента в борьбе с коррупцией и ставящие бюджет Молдавии под угрозу, считает избранный президент.
«Это парламентское большинство — позорно, принимает законы с нарушением Конституции. Додон пытается поджечь всю страну. Он пытается спровоцировать хаос, кризис, удержать страну в международной изоляции», — добавила она.
По информации корреспондента агентства, на митинге выступили и другие оппозиционные политики в поддержку Санду. Всего в акции принимают участие несколько тысяч человек.
Ранее парламент Молдавии одобрил вывод из подчинения президента страны Службы информации и безопасности (СИБ) и передал контроль над ней национальному заксобранию, то есть себе.
СИБ уже находилась в подчинении парламента, но в 2019 г. ее переподчинили президенту. Однако в ноябре 2020 г. социалисты внесли предложение о возвращении контроля заксобрания над ведомством, так как избранный президент страны Майя Санду имеет двойное гражданство (Молдавии и Румынии).
Санду победила на президентских выборах в Молдавии 15 ноября. По данным ЦИК республики, во втором туре Санду набрала 57,75% голосов. Ее соперник, действующий глава государства, выступавший на выборах от партии социалистов Игорь Додон, набрал 42,25% голосов.