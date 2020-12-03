Парламент Молдавии урезал полномочия президента после избрания Санду

СИБ уже находилась в подчинении парламента, но в 2019 г. ее переподчинили президенту. Однако в ноябре 2020 г. социалисты внесли предложение о возвращении контроля заксобрания над ведомством, так как избранный президент страны Майя Санду имеет двойное гражданство (Молдавии и Румынии).