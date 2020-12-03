Парламент Молдавии урезал полномочия президента после избрания Санду
Парламент Молдавии одобрил вывод из подчинения президента страны Службу информации и безопасности (СИБ) и передал контроль над ней национальному заксобранию, то есть себе.
«Большинство депутатов в первом чтении одобрили передачу Службы информации и безопасности под управление парламента», — заявил вице-спикер парламента, депутат от Социалистической партии Влад Батрынча (цитата по Sputnik Молдова).
СИБ уже находилась в подчинении парламента, но в 2019 г. ее переподчинили президенту. Однако в ноябре 2020 г. социалисты внесли предложение о возвращении контроля заксобрания над ведомством, так как избранный президент страны Майя Санду имеет двойное гражданство (Молдавии и Румынии).
Кандидат от проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду победила на президентских выборах в Молдавии, прошедших 15 ноября. По данным ЦИК республики, во втором туре Санду набрала 57,75% голосов. Ее соперник, действующий глава государства, выступавший на выборах от партии социалистов Игорь Додон, набрал 42,25% голосов.